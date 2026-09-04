Abbandono degli animali: la storia di Joy e della poliziotta sensibilizza i cittadini

Una poliziotta e la sua cagnolina Joy partono insieme per le vacanze, mostrando il legame tra uomo e animale

Un legame indissolubile tra uomo e animale

Un video realizzato quest’estate dalla Polizia di Stato racconta la storia di un legame indissolubile tra un’agente e la sua cagnolina Joy. Il filmato, parte della campagna antiabbandono #SeNonTiPortoNonParto, mostra una poliziotta che, dopo una giornata di lavoro, prepara la valigia e parte per le vacanze insieme al suo amico a quattro zampe. L’immagine di Joy, che non viene mai dimenticata, è il simbolo di un rapporto di fiducia e affetto che va al di là del legame umano. La Polizia di Stato sottolinea che l’abbandono degli animali è un reato, ma anche un tradimento morale, e che ogni animale domestico ha bisogno del suo proprietario ogni singolo giorno dell’anno. Il video emoziona e commuove perché ricorda la bellezza di non rinunciare nemmeno d’estate agli scodinzolii al rientro a casa.

Un reato con conseguenze gravi

L’abbandono degli animali domestici è un reato previsto dalla legge, e la Polizia di Stato lo ricorda con forza nel suo spot. Gli animali che vengono lasciati in mezzo alla strada, soprattutto in estate, sono spaventati e disorientati. Non sopravvivono alla fame e alla sete, e rischiano di essere coinvolti in incidenti stradali. La campagna antiabbandono cerca di sensibilizzare i cittadini su un fenomeno che registra un aumento esponenziale in estate. La Polizia di Stato sottolinea che basta un attimo per cedere all’egoismo e considerare il proprio pet un ostacolo stagionale. Ma il video mostra che è possibile fare le valigie e portare con sé anche Joy, con tutto il suo ‘bagaglio’ di coccole.

Strutture pet friendly e soluzioni per le vacanze

La campagna della Polizia di Stato non si limita a denunciare il reato, ma offre anche soluzioni pratiche per chi vuole viaggiare con il proprio animale. Esistono tante strutture pet friendly in Italia e all’estero, e l’abbandono degli animali non deve essere un alibi per l’impossibilità di trovare una sistemazione adeguata. Avere le indicazioni per organizzare vacanze a sei zampe in tutta Italia è semplice e veloce con QuattrozampeTravel, nato da quasi 40 anni di esperienza della rivista Quattrozampe. Sul portale si possono trovare consigli utili per viaggiare con il proprio pet al mare, in montagna, al lago e in città, informazioni su attività e attrazioni adatte agli animali domestici e un elenco completo di strutture pet friendly con un collegamento diretto alla piattaforma Booking.

Organizzare una vacanza con il proprio pet è un atto d’amore verso chi ha scelto di legare il proprio destino al nostro senza chiedere nulla in cambio.

Un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità

La Polizia di Stato, attraverso la campagna #SeNonTiPortoNonParto, vuole rendere tutti maggiormente consapevoli sul fenomeno dell’abbandono degli animali. L’abbandono non è solo un reato, ma un gesto di crudeltà che colpisce esseri viventi che dimostrano solo devozione incondizionata verso i loro umani di riferimento. Il video mostra come la poliziotta, tolta la divisa, dimostra come sia possibile fare le valigie e portare con sé anche Joy. Il messaggio è chiaro: un animale non deve mai essere lasciato a casa, né in mezzo alla strada, né in un momento di difficoltà. La responsabilità di un proprietario non finisce mai, e il legame con il proprio pet deve essere rispettato sempre.