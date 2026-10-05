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Contaminanti comuni nei alimenti per gatti: un allarme per la salute a lungo termine

Nuovi test rivelano contaminanti in alimenti per gatti, ma non indicano pericoli immediati.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 5 ottobre 2026
Contaminanti comuni nei alimenti per gatti: un allarme per la salute a lungo termine

Un recente studio condotto dal Clean Label Project ha rivelato la presenza di contaminanti come metalli pesanti, pesticidi e sostanze plastiche in molti alimenti per gatti, ma non ha dimostrato che questi prodotti siano tossici o pericolosi per la salute dei gatti. L’indagine ha analizzato 100 alimenti per gatti di 62 marchi, rilevando la presenza di sostanze come piombo, arsenico e mercurio in una percentuale elevata di campioni. Tuttavia, il report ha chiarito che non si può concludere che un singolo alimento possa causare malattie nei gatti.

Contaminanti variabili a seconda del tipo di alimento

La ricerca ha evidenziato differenze nella contaminazione a seconda del tipo di alimento e della fonte proteica. Ad esempio, il piombo è stato rilevato in circa il 99% dei campioni, mentre il mercurio è stato trovato in alimenti a base di pesce in quantità circa 18 volte superiori rispetto a quelli a base di uccelli. Questi dati sollevano preoccupazioni, ma non indicano un rischio immediato per la salute dei gatti. La presenza di contaminanti non implica automaticamente un pericolo per la salute, ma sottolinea l’importanza di un monitoraggio continuo.

La ricerca ha anche rilevato la presenza di DEHP, un composto plastico, in circa la metà dei prodotti testati, con livelli più elevati negli alimenti in scatola o in sacchetti. Questi dati mettono in luce la necessità di una maggiore trasparenza e controllo nella produzione e nella confezione degli alimenti per gatti.

La complessità dei contaminanti nei prodotti vegetali

Alimenti contenenti ingredienti vegetali, come frutta, verdura o cereali, hanno mostrato livelli più elevati di glyphosate, un erbicida classificato come probabilmente cancerogeno per gli umani. Il glyphosate è stato rilevato nel 37% dei prodotti testati, con un incremento significativo nei prodotti con più ingredienti vegetali tra i primi dieci. Questi risultati sollevano domande sulle pratiche di produzione e sulle normative vigenti, che non sempre tengono conto delle diete a lungo termine dei gatti. La ricerca ha anche rilevato la presenza di bisfenoli, come il BPA, in quantità inferiori rispetto a prodotti precedenti, suggerendo che alcuni contaminanti possono essere ridotti durante la produzione e la confezione. Questo indica che è possibile migliorare la sicurezza degli alimenti per gatti attraverso processi più controllati.

La presenza di contaminanti non implica automaticamente un pericolo per la salute, ma sottolinea l’importanza di un monitoraggio continuo. La ricerca ha anche sottolineato che i livelli di contaminanti possono variare tra le diverse produzioni di un prodotto, rendendo necessario un controllo costante e una maggiore trasparenza da parte dei produttori. La scelta di alimenti diversi potrebbe aiutare a ridurre l’esposizione a contaminanti specifici. Per i proprietari che si preoccupano per la salute del loro gatto, è importante considerare la varietà alimentare e consultare un veterinario per valutare le opzioni più sicure e appropriate.

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Redazione Impronta Unika

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