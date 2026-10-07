Cavalli Americani Rischi di Essere Macellati in Canada

Un crescente numero di cavalli statunitensi sta entrando nel sistema di macellazione canadese, suscitando preoccupazioni per la loro protezione e il rispetto dei diritti animali. La situazione ha attirato l’attenzione di organizzazioni come PETA, che ha condotto un’indagine segreta per esporre la catena di approvvigionamento che porta i cavalli, spesso abbandonati o dismessi, in Canada per essere uccisi. Molti di questi animali sono stati allevati come compagni o utilizzati per l’ippica, e alcuni sono stati trattati con farmaci non sicuri per l’uso umano. La questione ha suscitato un forte dibattito, con il 80% dei cittadini statunitensi che si oppone alla macellazione dei cavalli, ma migliaia di animali continuano a essere trasportati in Canada per essere uccisi.

La crisi della macellazione dei cavalli

Secondo un reportage pubblicato il 7 ottobre 2026, i cavalli selvaggi protetti a livello federale stanno entrando nel sistema di macellazione canadese, nonostante sia illegale per gli ufficiali statunitensi spedirli in questo modo. Per anni, i federali hanno venduto questi cavalli a terzi, che a loro volta li hanno trasportati in Canada per la macellazione. L’indagine ha rivelato che i mustang, una specie di cavallo selvaggio, sono in aumento negli appalti popolari tra i “kill buyers”, cioè acquirenti che comprano cavalli per la macellazione. Alcuni di questi animali vengono venduti per poco più di 25 dollari, un prezzo estremamente basso che riflette la mancanza di protezione legale.

La legge attuale negli Stati Uniti non permette la macellazione di cavalli per consumo umano, ma la loro esportazione in Canada rimane un problema. Il SAFE Act, un progetto di legge bipartisan, mira a vietare definitivamente la macellazione e l’esportazione di cavalli per consumo umano. Se approvato, il SAFE Act potrebbe salvare migliaia di animali da un destino tragico. La pressione su Congresso e legislatori sta aumentando, con richieste di supporto per il progetto di legge.

Un’ondata di cavalli in pericolo

Secondo Clare Staples, responsabile del Skydog Ranch Sanctuary, c’è un aumento significativo di cavalli in transito verso il macello. Molti di questi animali sono giovani, con età compresa tra 2 e 3 anni, e vengono spesso venduti a basso costo. “Siamo in grado di salvare solo pochi”, ha detto Staples, sottolineando la gravità della situazione. L’incremento del numero di cavalli in transito ha reso necessario un intervento immediato, con l’obiettivo di fermare la catena di approvvigionamento che porta questi animali in Canada.

La recente arresto di un uomo in Pennsylvania, accusato di trasportare 25 cavalli destinati alla macellazione attraverso lo stato di New York, è un esempio di come le autorità stanno prendendo misure per contrastare il fenomeno. La polizia ha sequestrato i cavalli e li ha resi sicuri, dimostrando che l’attenzione pubblica e la pressione politica stanno portando a risultati concreti. Tuttavia, la lotta contro la macellazione dei cavalli richiede un impegno continuo e la collaborazione tra organizzazioni, cittadini e legislatori.

La situazione è drammatica e preoccupante, con migliaia di cavalli che vengono trasportati in Canada per essere uccisi, spesso in condizioni estreme. La mancanza di protezione legale e la pressione su legislatori e organizzazioni sono fondamentali per fermare questa pratica. La lotta per salvare i cavalli richiede l’impegno di tutti, con l’obiettivo di garantire loro un futuro migliore.