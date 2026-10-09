Cane legato a catena di 2 metri trovato morto in cortile a La Spezia

Un cane legato a una catena di soli due metri è stato trovato morto in un cortile a La Spezia. L’animale, un Corso, era costretto a vivere in spazi ristretti e con condizioni di vita estremamente precarie. La Protezione Animali ha deciso di costituirsi parte civile in Tribunale per difendere la memoria del cane e chiedere il processo contro il padrone, accusato di maltrattamento. La morte del cane potrebbe essere imputata al soffocamento causato dalla catena, che ne impediva il movimento e la libertà. I Carabinieri hanno ritrovato il cane sul posto e stanno indagando per stabilire la causa esatta della sua morte.

Condizioni di vita estreme e violazione della legge

Il cane, legato a una catena di soli due metri, era costretto a vivere in un cortile senza possibilità di muoversi liberamente. Le sue condizioni di vita sono state definite come “impossibili” da un’organizzazione di protezione degli animali. Il padrone, che ha mantenuto il cane in quelle condizioni, è stato accusato di maltrattamento e di violazione della legge, che vieta l’uso di catene per impedire il movimento degli animali, salvo eccezioni sanitarie. La LNDC Animal Protection, guidata dalla Presidentessa Piera Rosati, ha espresso la sua ferma volontà di portare a processo il padrone, se si dovesse accertare che la catena ha causato la morte del cane.

La Protezione Animali chiede giustizia

La Protezione Animali ha deciso di costituirsi parte civile in Tribunale per difendere la memoria del cane e garantire una giusta condanna al padrone, se le prove lo confermeranno. La LNDC ha anche espresso la sua determinazione a onorare la vita del cane e a difendere la sua posizione in tribunale. I Carabinieri hanno confermato che le condizioni igieniche in cui il cane era tenuto erano estremamente precarie, un aspetto che potrebbe influire sulle accuse. La morte del cane, se ricondotta al soffocamento causato dalla catena, potrebbe portare a una pena massima per il padrone.

La morte del cane ha suscitato un’ondata di indignazione e accuse pubbliche. La sua vita, trascorsa in un cortile senza libertà, è stata definita come un “dramma” e un “maltrattamento” da parte del padrone. La Protezione Animali ha chiesto indagini per appurare la causa effettiva della morte e per garantire una giusta risposta legale. L’incidente ha suscitato l’attenzione di tutta la comunità e ha rafforzato la richiesta di maggiore controllo e tutela degli animali in Italia.

La LNDC Animal Protection ha espresso la sua ferma volontà di portare a processo il padrone, se si dovesse accertare che la catena ha causato la morte del cane. La Protezione Animali ha anche espresso la sua determinazione a onorare la vita del cane e a difendere la sua posizione in tribunale. La morte del cane ha suscitato un’ondata di indignazione e accuse pubbliche. La sua vita, trascorsa in un cortile senza libertà, è stata definita come un “dramma” e un “maltrattamento” da parte del padrone.

Le condizioni di vita del cane erano estremamente precarie e violavano la legge, che vieta l’uso di catene per impedire il movimento degli animali. La Protezione Animali ha deciso di costituirsi parte civile in Tribunale per garantire una giusta risposta legale. L’incidente ha suscitato un forte dibattito sulla tutela degli animali e ha rafforzato la richiesta di maggiore controllo e prevenzione del maltrattamento in Italia.