Cani in ufficio a Verona: nuove regole e riflessioni sul benessere degli animali

Da lunedì 1° novembre 2026, i dipendenti del Comune di Verona potranno portare i propri cani in ufficio, in un’esperienza che rappresenta un passo avanti per la convivenza tra lavoro e animali domestici. L’iniziativa, approvata dalla giunta comunale, segue i risultati positivi di una sperimentazione avviata nel 2023 nei Musei Civici e nel Museo di Storia Naturale. La decisione mira a creare un ambiente più inclusivo, rispettoso delle esigenze di chi vive con un cane e a favorire un benessere psicologico sia per i lavoratori che per gli animali. Tuttavia, la novità solleva domande importanti: quali sono le conseguenze per i cani e come si garantisce il loro benessere in un contesto diverso da casa?

Condizioni e requisiti per portare il cane in ufficio

Per partecipare all’iniziativa, i cani dovranno soddisfare determinati requisiti. Deve avere almeno tre mesi di età, essere regolarmente iscritto all’Anagrafe degli animali d’affezione, possedere il microchip e il libretto sanitario, e essere in regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari. Inoltre, sarà necessaria una copertura assicurativa per eventuali danni a terzi. Gli animali dovranno essere accompagnati da un guinzaglio di lunghezza non superiore a 150 centimetri. Per i cani che superano i 25 chilogrammi, sarà richiesta una valutazione comportamentale, a carico del proprietario. La valutazione comportamentale non è limitata ai cani di grandi dimensioni, poiché il peso non rappresenta necessariamente un indicatore del loro equilibrio emotivo o della loro capacità di adattarsi a un ambiente lavorativo. Anche un cane di piccola taglia può mostrare segnali di stress attraverso abbai insistenti, ringhi o comportamenti di evitamento.

Benefici e rischi per i cani

La presenza del proprietario durante la giornata può rappresentare un beneficio per alcuni cani, soprattutto quando l’alternativa è rimanere soli per molte ore. Giuseppe Rea, consigliere delegato per la Tutela e il Benessere degli animali, ha sottolineato come la vicinanza del proprio animale possia contribuire al benessere psicologico dei lavoratori e favorire rapporti più positivi tra colleghi. Tuttavia, non tutti i cani reagiscono positivamente all’esperienza. Alcuni possono manifestare stress, agitazione o disagio quando vengono inseriti in contesti poco familiari.

La convivenza con altri cani non garantisce automaticamente una relazione positiva, e potrebbe generare tensioni. L’ufficio, con i suoi rumori, movimenti e interazioni con persone o altri animali, potrebbe non essere un ambiente adatto per tutti. Situazioni che non tutti i cani riescono a vivere tranquillamente. La scelta di portare il proprio animale al lavoro dovrebbe essere valutata considerando soprattutto il suo carattere e la sua capacità di adattamento. La qualità della relazione, il rispetto dei tempi di riposo, la possibilità di muoversi liberamente negli spazi consentiti e la presenza di un ambiente tranquillo e adeguato sono fattori chiave per il benessere del cane.

La nuova regolamentazione veronese può quindi rappresentare un punto di partenza per sviluppare politiche sempre più attente alla convivenza tra persone e animali. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e quelle dei loro compagni a quattro zampe, ricordando che il rispetto degli animali significa anche riconoscere che ciò che rende felici noi non sempre coincide con ciò che fa stare bene loro.