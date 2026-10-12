Un cane randagio percorre 150 km con i pellegrini e ritrova il suo umano ai piedi della basilica

Un cane randagio ha percorso 150 chilometri con un gruppo di pellegrini in Brasile, ritrovando il suo umano ai piedi della basilica di Nostra Signora di Aparecida il 12 ottobre 2026. L’animale, che aveva iniziato a seguire i fedeli durante il viaggio, è stato ritrovato da César Franco, un poliziotto che aveva iniziato a seguirlo dopo averlo incontrato per caso. Il loro legame si è rafforzato durante il cammino, con il cane che ha trovato conforto e affetto tra i pellegrini. La storia, emozionante e commovente, ha suscitato reazioni positive e ha portato all’adozione del cane da parte di César.

Un incontro casuale che si trasforma in un legame profondo

La storia ha avuto inizio il 6 ottobre, quando un gruppo di pellegrini ha lasciato Guarulhos, nell’area metropolitana di San Paolo, per raggiungere il Santuario di Aparecida. Durante la prima giornata di cammino, un cane randagio si è avvicinato ai pellegrini, iniziando a seguirli spontaneamente. Tra i partecipanti c’era César Franco, un poliziotto civile alla sua prima esperienza di pellegrinaggio. L’uomo si è subito affezionato all’animale, offrendogli acqua, cibo e attenzioni. Anche gli altri fedeli hanno accolto con affetto il nuovo compagno di viaggio, aiutandolo durante le soste e permettendogli di riposare.

Durante una delle tappe, César ha lasciato il cane in un punto di ristoro, dopo avergli dato da mangiare e da bere. Il giorno successivo, con grande sorpresa, l’animale è ricomparso lungo il percorso. Il loro legame sembrava diventare sempre più forte. Durante una pausa, mentre il poliziotto riposava, il cane si è addormentato proprio accanto a lui. Poco dopo, però, l’animale ha seguito due pellegrine che stavano proseguendo il cammino, allontanandosi nuovamente.

Il cane ha trovato conforto e affetto tra i pellegrini, diventando un compagno di viaggio speciale.

Un ritrovamento emozionante davanti alla basilica

Quando César si è svegliato e si è accorto della sua assenza, ha provato un grande dispiacere. Temeva di non rivederlo più, soprattutto considerando la lunghezza del percorso e il traffico della strada. Nonostante tutto, ha continuato a sperare in un nuovo incontro. Il 10 ottobre, una volta raggiunta la Basilica di Aparecida, è accaduto qualcosa che César difficilmente dimenticherà. Mentre attraversava la grande area antistante il santuario, ha riconosciuto un cane che stava giocando con un altro animale. Era proprio il suo piccolo amico, quello incontrato all’inizio del pellegrinaggio e perso di vista durante il cammino. La scena è stata ripresa da Juscy Rocha, una delle pellegrine presenti, e successivamente condivisa sui social. Per César, quel momento ha rappresentato molto più di una semplice coincidenza. Era il ricongiungimento con un animale al quale si era profondamente affezionato. Il cane si è avvicinato al poliziotto manifestando tutta la sua gioia con feste e leccatine.

Il loro ricongiungimento ha emozionato i presenti e ha portato a una decisione importante.

Dopo il ritrovamento, il cane ha ricevuto un nome dal significato particolare: Aparecido de Assis. La prima parte richiama Nostra Signora di Aparecida, mentre la seconda rende omaggio a San Francesco d’Assisi, patrono degli animali. La storia si è conclusa nel modo più bello. César Franco ha deciso di adottare Aparecido de Assis, accogliendolo nella propria famiglia. Dopo giorni trascorsi a camminare lungo strade trafficate, ricevendo cibo e attenzioni da persone diverse, il cane ha finalmente trovato una casa sicura e qualcuno disposto ad amarlo ogni giorno.

Il racconto del suo viaggio ha conquistato i social network, emozionando tante persone attraverso le immagini del ricongiungimento. Quella di Aparecido è una storia che ricorda quanto possa essere profondo il rapporto tra esseri umani e animali, anche quando nasce da un incontro del tutto casuale. A volte basta un gesto di gentilezza, una ciotola d’acqua o una carezza per dare inizio a un legame destinato a durare.