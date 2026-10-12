Un gattino in difficoltà trova un rifugio grazie a una famiglia premurosa

Un gattino di colore arancione, trovato in una condizione estremamente difficile, ha trovato un rifugio grazie a una famiglia che lo ha adottato come fosters. Il piccolo, chiamato Rocky, è stato salvato da un’azione coraggiosa di Holly e suo marito, volontari del cat rescue SCRATCH, Inc. a Chattanooga. Dopo una ricerca notturna lungo un’autostrada in Tennessee, i due hanno scoperto Rocky intrappolato sotto pietre pesanti all’interno di un canale di drenaggio. Il gattino, appena nato, era rimasto intrappolato per giorni, ma non aveva subito danni fisici.

Un salvataggio inaspettato

Rocky era stato trovato da Holly e suo marito dopo che avevano sentito il suo pianto vicino a un’area di parcheggio. La ricerca è iniziata in un’area in cui il gattino aveva urlato più forte, ma il percorso per raggiungerlo era ostacolato da pietre e buio. Dopo un’ora di lavoro, i due hanno scoperto il gattino, che era rimasto incastrato tra le pietre. Il momento del salvataggio è stato emozionante: Rocky, nonostante la sua posizione, ha iniziato a emettere suoni di contento non appena è stato rimosso dalle pietre.

Il momento del salvataggio ha segnato un punto di svolta per Rocky.

Un legame speciale con un giocattolo

Dopo il salvataggio, Rocky ha iniziato a crescere in un ambiente sicuro e confortevole. Il gattino ha guadagnato peso in due settimane, passando da circa un chilogrammo a due. Inoltre, ha mostrato un comportamento affettuoso e curioso, specialmente con un giocattolo a forma di cuore che emette un battito. Rocky si è appassionato al giocattolo, che lo accompagna durante il riposo. La sua adozione come fosters è in corso, e per il momento rimarrà con Holly fino a quando non sarà pronto per l’intervento di sterilizzazione. Rocky ha anche imparato a fare il “five” su comando, dimostrando una capacità di apprendimento sorprendente per la sua giovane età. La sua storia è un esempio di come l’attenzione e l’amore possano salvare una vita, anche in situazioni apparentemente impossibili.

Un futuro promettente

Dopo il periodo di adozione come fosters, Rocky sarà pronto per trovare una famiglia permanente. La sua storia ha suscitato emozioni e speranza, dimostrando come l’azione di volontari e la sensibilità verso gli animali possano fare la differenza. Rocky, che un tempo era intrappolato in un canale di drenaggio, ora si gode la vita in un ambiente sicuro, con un giocattolo che lo accompagna e un ambiente che lo sostiene.