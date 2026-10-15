Un cane abbandonato si alza quando la persona che lo aspettava lo porta a casa

Judy Obregon, fondatrice dell’organizzazione di soccorso cani The Abandoned Ones, ha ricevuto una chiamata riguardo a un cane randagio in pericolo. Il cane, un mix di Poodle, era stato tormentato da bambini che lo mettevano in situazioni estremamente pericolose. Nonostante i tentativi di Obregon per trovarlo, il cane era scomparso e lei aveva visto una foto che le aveva spezzato il cuore. “Quando ho visto la foto del cane disteso per terra, ho capito che era troppo tardi,” ha detto Obregon.

Un momento di speranza

Nonostante la disperazione, Obregon ha deciso di andare a cercarlo. Quando è arrivata, ha visto un momento incredibile: il cane aveva la testa alzata, come se lo stesse aspettando. “Quando sono arrivata, lui era ancora nel medesimo posto, ma la sua testa era sollevata,” ha detto Obregon. Il cane, che lei ha chiamato Gully, era debole, malnutrito e spaventato, ma aveva un’energia che la commosse. Il cane aveva un’energia che la commosse. Gully, però, aveva bisogno di aiuto. Obregon lo ha portato in auto e lui ha iniziato a dare lezioni di affetto, baciando lei e mostrando fiducia. “Ha iniziato a darmi baci,” ha raccontato Obregon. Dopo alcuni giorni in clinica, Gully ha fatto una completa ripresa. La sua trasformazione da cane randagio a cane amato è stata sorprendente.

Un salvataggio inaspettato

Obregon ha trovato un’altra persona, il suo amico Crystal, che ha accolto Gully come cane in affidamento mentre cercavano una casa definitiva per lui. La sua storia di recupero è stata incredibile. Tutti che lo hanno incontrato hanno espresso ammirazione per la sua fiducia e la sua capacità di riprendersi. “Tutti che lo hanno incontrato hanno espresso ammirazione per la sua fiducia,” ha detto Obregon. Gully è stato adottato e vive ora in un ambiente sicuro. La notizia è stata una gioia enorme per Obregon. “Ora non dovrà più preoccuparsi di fame o freddo,” ha detto. “Non sarà mai più maltrattato.” La storia di Gully ha dimostrato come l’umanità e la determinazione possano cambiare la vita di un animale in difficoltà. Obregon è grata alla donna sconosciuta che ha chiamato lei e che ha inviato la foto del cane in pericolo. “Se non fosse stato per quella vicina, Gully non sarebbe vivo,” ha detto. La storia di Gully è un esempio di come l’azione di un individuo può fare la differenza nella vita di un animale abbandonato.

Judy Obregon ha salvato un cane randagio chiamato Gully.

Gully era in grave pericolo a causa di bambini che lo tormentavano.

Obregon ha trovato Gully disteso, ma con la testa alzata, come se lo stesse aspettando.

Gully è stato adottato e vive ora in un ambiente sicuro.

La storia di Gully è un ricordo di speranza e resilienza, un esempio di come l’umanità possa fare la differenza nella vita di un animale in difficoltà.