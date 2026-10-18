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Proprietaria riscontra abuso di animali e denuncia inquilino a New York

Proprietaria di New York denuncia abuso di animali e intervento delle autorità dopo mesi di segnalazioni.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 18 ottobre 2026
Proprietaria riscontra abuso di animali e denuncia inquilino a New York

Una proprietaria immobiliare di New York, Dr. Kennisha Gilbert, ha denunciato un caso di grave abuso verso gli animali all’interno dell’appartamento del suo inquilino, portando a un intervento delle forze dell’ordine e dell’ASPCA. Per mesi, Gilbert aveva segnalato condizioni di sovraffollamento e sofferenza per cani tenuti in condizioni disumane. Dopo che le sue preghiere su social media hanno attirato l’attenzione delle autorità, sono stati trovati 20 cani e cuccioli in un appartamento sovraffollato, in condizioni di degrado estremo. L’incidente ha portato all’arresto del tenant e alla liberazione degli animali, ma la situazione ha lasciato cicatrici emotive per la famiglia di Gilbert.

Condizioni di sovraffollamento e abuso

La situazione si è aggravata nel tempo, con segni evidenti di abuso e negligenza. Gilbert ha segnalato rumori eccessivi, un odore di ammoniaca e urina che filtrava attraverso il soffitto. I cani erano forzati a riprodursi in condizioni di sovraffollamento, con alcuni legati al pavimento e altri confinati in gabbie. L’ASPCA ha confermato che gli animali erano in condizioni di grave sofferenza e hanno immediatamente iniziato i soccorsi. “Era chiaro che questi animali vivevano in condizioni terribili e avevano bisogno di essere salvati e portati in sicurezza”, ha detto Howard Lawrence, vicepresidente del Dipartimento di Polizia per la Legge umanitaria dell’ASPCA.

Una storia di conflitti e violenza

La situazione ha avuto origine quando i genitori di Service, il tenant, hanno inizialmente occupato l’appartamento al piano superiore nel 2019. Tuttavia, Gilbert non aveva intenzione di rinnovare il contratto a causa di conflitti e problemi. Con l’arrivo della pandemia, i genitori sono rimasti più a lungo, e Service ha preso il controllo del contratto. La tensione è cresciuta, culminando in un episodio di violenza. Quando Gilbert è tornata a casa da lavoro, Service era in attesa con parenti per supporto. Furioso per la scomparsa dei suoi cani, ha danneggiato la sua auto e ha picchiato Gilbert, causando un graffio alla testa.

Los parenti hanno poi preso parte alla violenza, con i figli di Gilbert che hanno visto l’intero evento. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato Service e altri tre individui. I serramenti dell’appartamento sono stati cambiati, ma la famiglia di Gilbert dovrà tempo per recuperare dal trauma. L’ASPCA ha affermato che i cani sono in buone condizioni e ricevono cure mediche appropriate. Tuttavia, Gilbert ha espresso frustrazione per il fatto che l’aiuto non fosse arrivato prima. “Non dovrebbe essere così difficile per l’aiuto ad arrivare”, ha detto.

La storia ha suscitato reazioni su social media, con molti che hanno condiviso la preoccupazione per la negligenza e l’abuso di animali. I vicini hanno iniziato a lamentarsi per l’odore, i mosconi e il rumore, contribuendo a far emergere il problema. Molti hanno chiesto cani, ma Gilbert sapeva che i tenant stavano gestendo un allevamento di cuccioli. Purtroppo, molti allevatori inumani riescono a evitare l’attenzione per molto tempo. La speranza è che questo caso segni la fine di una situazione orribile.

La sua voce è un ricordo di una situazione che ha scosso la comunità e ha portato a un intervento decisivo. La speranza è che questa esperienza serva a prevenire futuri casi di abuso e negligenza verso gli animali.

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Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

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