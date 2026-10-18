Vittoria, la maialina salvata all’ultimo momento, è uscita viva da un macello dopo un errore di registrazione

Vittoria, una maialina arrivata per errore al Centro Carni di Roma, è stata salvata dall’OIPA prima che venisse macellata. L’animale, che rischiava di essere ucciso in un luogo dal quale quasi nessun animale fa ritorno, è riuscita a lasciare la struttura grazie a un intervento rapido e coordinato. L’errore di registrazione ha portato Vittoria a essere destinata alla macellazione, ma la mobilitazione dell’associazione animalista ha permesso di fermare la procedura e riportarla al sicuro.

Un intervento tempestivo e collaborativo

La storia di Vittoria ha avuto inizio un sabato, quando l’animale è stata condotta al Centro Carni della Capitale. La macellazione era prevista per il lunedì successivo, lasciando pochissimo tempo per intervenire. Appena venuta a conoscenza della situazione, l’OIPA si è attivata per ricostruire quanto accaduto e trovare una soluzione. Sono stati avviati contatti con i Servizi Veterinari dell’ASL Roma 1, diretti da Matteo Fiumicelli, e con la direzione e il personale veterinario del Centro Carni. La collaborazione tra le parti ha permesso di chiarire l’errore amministrativo e impedire che la maialina venisse macellata. Il martedì successivo, i rappresentanti dell’OIPA si sono recati presso il Centro Carni insieme al legittimo proprietario della maialina e a Nicole Moscariello per recuperare Vittoria. L’animale ha così potuto lasciare la struttura, evitando definitivamente la macellazione prevista.

La tempestività e la collaborazione hanno salvato la vita di Vittoria.

Un caso che ha suscitato emozione e riflessione

La vicenda di Vittoria ha suscitato emozione e ha offerto l’occasione per riflettere sul rispetto e sulla tutela degli animali. Arianna Fioravanti, responsabile dell’Ufficio Relazioni Istituzionali dell’OIPA, ha espresso la soddisfazione per il salvataggio: «Siamo molto contenti di essere riusciti ad arrivare in tempo, ringraziamo per questo tutte le persone che sono intervenute in nostro supporto e i Servizi Veterinari dell’ASL Roma 1. Vittoria è uscita viva da un luogo dal quale quasi nessun animale fa ritorno». Il salvataggio di Vittoria rappresenta anche un’occasione per affrontare una questione più ampia: quella delle condizioni e del destino degli animali allevati per la produzione alimentare. Ogni anno milioni di animali vengono destinati alla macellazione, mentre soltanto alcuni riescono a trovare una possibilità di vita diversa. L’OIPA invita a riconoscere gli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore, paura e sofferenza, indipendentemente dalla loro destinazione.

La consapevolezza delle scelte alimentari può contribuire a ridurre lo sfruttamento animale.

L’associazione promuove inoltre una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari, indicando nell’alimentazione vegetale una possibile strada per ridurre lo sfruttamento animale. La vicenda di Vittoria dimostra quanto possano essere importanti la tempestività, la collaborazione e l’impegno nella tutela degli animali. Per questa maialina il futuro sarà diverso da quello inizialmente previsto.