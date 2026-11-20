Il 2026 Dog Photography Awards ha celebrato la bellezza e la complessità della vita canina attraverso immagini che raccontano storie di connessioni, sfide e speranza. Tra le foto vincitrici, alcune hanno suscitato emozioni profonde, mentre altre hanno reso visibile la diversità dei rapporti tra cani e umani. La competizione, che ha ricevuto circa 1.900 foto da fotografi in 50 Paesi, ha messo in luce non solo la bellezza estetica, ma anche il significato emotivo e sociale delle immagini canine.

Un Pit Bull e una lotta per la sua adozione

La fotografia “Loved and Hated”, scattata da Katie Brockman, ha vinto il premio più prestigioso del concorso. L’immagine mostra un Pit Bull chiamato Caldwell, che indossa un diadema e una collana realizzati con titoli di giornale sul suo allevamento. La foto non è solo un ritratto, ma una rappresentazione simbolica delle tensioni sociali che circondano il breed. Brockman ha spiegato che la catena che lega Caldwell rappresenta le restrizioni legali e le discriminazioni che i cani di questa razza affrontano, mentre la mano gentile che lo tocca simboleggia l’azione di chi si batte per i loro diritti.

Un Australian Shepherd in corsa verso la libertà

Un altro momento memorabile è stato il lavoro di Nika Kuplenk Golobič, che ha vinto nella categoria action con un’immagine di Ori, un Australian Shepherd che competeva a livello mondiale nel frisbee. La foto mostra Ori in corsa attraverso una neve sparsa, con gli occhi fissi su un disco volante. La scena è stata realizzata con una coordinazione precisa tra fotografo, cane e allenatore, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti. La foto non solo celebra la velocità e la determinazione di Ori, ma anche la passione e l’impegno di chi lo accompagna.

Al contrario, alcune delle immagini più significative provengono da momenti di quiete e riflessione. Sarah Ebner ha vinto nella categoria dogs-and-people con una foto intitolata “Close”, che mostra il suo cane Koda durante un tramonto. La scena è ambientata in un luogo che Ebner e i suoi cani avevano visitato ogni anno, ma questa volta qualcosa era cambiato. Il cane Faye, che aveva ispirato Ebner a iniziare a fotografare cani, era morto l’anno precedente. La foto è diventata un tributo personale a un cane che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di Ebner.

Un altro lavoro di grande impatto è stato il ritratto di un galgo, o Spanish Greyhound, posizionato contro l’orizzonte di Londra. La foto, intitolata “Beyond the Track”, mette in contrasto la magrezza e la compostezza del cane con l’immensità della città. La scena non è dinamica, ma la quiete del cane e l’ambiente urbano lo rendono un soggetto di grande profondità. La foto ha messo in luce una razza spesso associata alla velocità, ma che può anche esprimere una bellezza silenziosa e raffinata.

Il 2026 Dog Photography Awards ha dimostrato che la fotografia canina non è solo un’arte, ma un mezzo per raccontare storie vere e profonde. Ogni immagine ha un significato, un’emozione e una connessione con chi la guarda. Che si tratti di un cane in corsa, di un momento di quiete o di una storia di lotta e speranza, le foto vincitrici del 2026 hanno celebrato la complessità e l’unicità della vita canina.