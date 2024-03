Rocco Siffredi sbugiardato dagli audio, spunta la provocazione disturbante: “Mi stavi facendo venire”

Rocco Siffredi sbugiardato da una giornalista. Spuntano gli audio della sua provocazione disturbante. I fan sono rimasti senza parole.



Il noto pornodivo Rocco Siffredi in queste ore è finito al centro di una grossa bufera mediatica. Ad aver attirato l’attenzione di tutti sono stati degli audio resi noti da una giornalista. A causa della sua provocazione, la donna avrebbe addirittura deciso di denunciarlo per molestie. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e quali sono le parole che hanno sconvolto molti.

Rocco Siffredi è sicuramente un nome molto conosciuto del mondo porno italiano e non solo.

Nelle ultime settimane è persino uscita una serie biografica dell’uomo, interpretata dal mitico Alessandro Borghi, ovvero Supersex. Rocco Siffredi è quindi, da diverso tempo a questa parte, al centro di alcune polemiche. Tuttavia, il dettaglio emerso e rilasciato dalla giornalista Alisa Toaff, sarebbe stato soltanto la ciliegina sulla torta. La donna lo avrebbe infatti accusato di molestie, dopo aver ricevuto alcuni audio abbastanza disturbanti.

Sono in molti quelli che, dopo aver scoperto la vicenda, hanno deciso quindi di rivedere la propria opinione sul famosissimo pornodivo.

Alisa Toaff e la denuncia contro Rocco Siffredi

La giornalista Alisa Toaff nelle scorse settimane ha incontrato Rocco Siffredi per un appuntamento di lavoro e per fargli una semplice intervista in cui l’uomo avrebbe dovuto raccontarsi. Dopo questo loro incontro, il pornodivo ha inviato un audio alla donna dicendo: “Super Alisa, sei troppo forte, carina, simpatica e bona, adesso te lo posso dire. Prima quando ti stringevo non te lo potevo dire troppo di più, però hai visto la faccia che mi stavi facendo venire, proprio roba un po’ particolare.”

Delle parole abbastanza pesanti che non sono però le uniche molestie rivolte nei confronti della giornalista.

Cose che succedono quando si eleva a mito incontrastato qualcuno che come merito ha: avere il cazzo grosso. pic.twitter.com/u610xT52OS — Fran Altomare (@FranAltomare) March 22, 2024

La rabbia di Siffredi contro la giornalista

Dopo aver “corteggiato” la donna, Siffredi le avrebbe poi chiesto di mandarle l’intervista fatta prima di pubblicarla, in quanto aveva trattato di argomenti abbastanza delicati. Dopo aver ricevuto il materiale, però, l’uomo ha iniziato ad offendere la giornalista, accusandola di aver gonfiato le sue parole e di non aver raccontato la verità. Ad un certo punto l’uomo ha cominciato persino a gridare: “Quando una donna arriva ad essere così, vuol dire che il c**zo le manca davvero!” La cosa veramente assurda è che l’audio successivo di Rocco sono delle scuse in cui si rimangia completamente le parole pronunciate (dovute da una lettura superficiale dell’articolo scritto dalla donna).

Purtroppo per Rocco, però, la giornalista ha deciso comunque di denunciare la cosa e di sbugiardare così il pornodivo.