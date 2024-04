Francesca Fagnani, ecco di che razza sono le sue cagnoline Nina e Bice | Le tratta davvero come principesse

Francesca Fagnani non è solo una “Belva”: ha anche un cuore tenero, soprattutto se si tratta delle sue cagnoline adorate.

Francesca Fagnani, nota giornalista e conduttrice televisiva, è da poco tornata sul piccolo schermo con il suo programma “Belve”.

La presenza di Francesca sui social è piuttosto limitata, ma è proprio su queste piattaforme che ha presentato al pubblico i suoi amati cani.

Come ogni padrona che si rispetti, Francesca prova un amore infinito per le sue cagnoline; merito anche della storia particolare legata alla loro adozione.

Scopriamo quindi tutte le curiosità su questi fedeli amici a quattro zampe: la loro razza, i loro nomi e il legame speciale che li lega alla loro padrona.

Ecco Nina, la prima “figlia” di Francesca Fagnani

È ben noto che Francesca Fagnani è la compagna di Enrico Mentana, ma pochi sanno che accanto a loro ci sono due adorabili pelosi che sono diventati parte integrante della loro famiglia. La coppia è unita dal 2013 e nel dicembre 2019 hanno deciso di accogliere il loro primo cane, Nina, un dolce esemplare di Cavalier King Charles Spaniel. In un’intervista al settimanale Visto, Francesca ha raccontato come è avvenuta l’adozione di Nina.

“Abbiamo sempre desiderato avere un cane e finalmente è arrivato il momento giusto. Quando Nina è entrata nelle nostre vite, sia io che Enrico siamo impazziti per lei” – ha ricordato Francesca, per poi aggiungere – “Enrico, in particolare, si è affezionato molto e non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così, spesso la porta con sé e io devo poi andarla a recuperare. Le sue foto riempiono il nostro telefono e le sue avventure sono spesso condivise su Instagram. Negli ultimi tempi, praticamente non facciamo altro che parlare di lei“.

Le principesse di casa Fagnani-Mentana sono loro

Nina ha conquistato i loro cuori all’istante, tanto che nel marzo 2021 hanno deciso di ampliare la famiglia accogliendo un secondo cane, Bice, soprannominata affettuosamente Scampia, anch’essa un Cavalier King Charles Spaniel. Francesca e Enrico sembrano letteralmente innamorati di questa razza. I due cani della coppia li seguono ovunque e non è raro vederli protagonisti sui scatti social dei loro padroni, in foto che li ritraggono in ogni tipo di situazione.

Ma prima che Nina e Bice entrassero a far parte della famiglia, Francesca aveva già un altro compagno a quattro zampe di nome Duccio, un vivace Jack Russell Terrier. Francesca Barra, collega di Francesca Fagnani, ha confessato che è stata proprio l’influenza positiva della conduttrice a spingerla ad adottare due cani. La giornalista stessa ha ammesso che gli occhi dolci dei suoi cani la convincono a fare qualsiasi cosa, dimostrando l’amore e il legame indissolubile che la lega ai suoi amici pelosi.