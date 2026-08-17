Fano introduce controlli post-adozione per prevenire affidamenti a persone inadeguate

Comune di Fano introduce controlli post-adozione per tutelare cani affidati a famiglie inadeguate

Dopo due gravi casi di cani affidati a persone inadeguate, il Comune di Fano ha introdotto controlli post-adozione per tutelare gli animali. L’iniziativa nasce a seguito degli episodi di Pongo e Blade, due cani che hanno subito condizioni critiche dopo l’affido. L’obiettivo è garantire che l’adozione non termini con l’arrivo del cane a casa, ma rappresenti un percorso duraturo e responsabile. L’organismo di vigilanza, composto da rappresentanti delle associazioni e funzionari comunali, dovrà valutare le richieste di adozione e monitorare le condizioni degli animali nel tempo.

Un percorso non solo iniziale

L’adozione non è solo l’acquisto di un cane, ma un impegno che richiede attenzione e responsabilità. Il Comune di Fano ha riconosciuto che troppo spesso l’affido viene visto come un evento conclusivo, senza considerare le sfide che possono emergere dopo. La vicenda di Pongo, un cane lasciato senza acqua e cibo, e quella di Blade, sottoposto a maltrattamenti, hanno spinto l’amministrazione a intervenire. L’obiettivo è evitare che gli animali scompaiano dai radar di volontari e istituzioni, garantendo un supporto continuo.

La responsabilità di chi affida gli animali è un tema centrale.

Il nuovo sistema prevede controlli prima e dopo l’affido, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali problemi. L’associazione Melampo dovrà predisporre report sull’andamento degli inserimenti e effettuare le verifiche previste. L’idea è di mantenere un contatto con la famiglia, offrendo indicazioni e sostegno prima che eventuali difficoltà diventino insormontabili. L’organismo dovrà riunirsi due volte all’anno, ma sarà importante comprendere come verranno organizzate, nella pratica quotidiana, le verifiche sulle singole adozioni e con quale tempestività sarà possibile intervenire in presenza di segnalazioni.

Collaborazione tra enti e associazioni

Il nuovo organismo di vigilanza sarà composto da un dipendente dell’Ecologia urbana, l’assessore alla Tutela degli animali o un suo delegato, e rappresentanti di associazioni come Melampo, Oipa e Enpa. Questa collaborazione mira a creare un sistema strutturato, in grado di seguire il cane non solo all’atto dell’affido, ma anche nel periodo successivo. L’idea è di costruire un percorso che permetta di valutare l’idoneità degli aspiranti adottanti, in base alle caratteristiche dell’animale e alle condizioni domestiche.

Un Cane Corso ha esigenze diverse rispetto a un cane anziano di piccola taglia.

Il principio alla base del progetto è semplice: l’adozione non termina quando il cane attraversa la porta della sua nuova casa. È proprio in quel momento che comincia una fase delicata, durante la quale possono emergere problemi comportamentali, difficoltà di gestione o incompatibilità che inizialmente non erano state previste. Mantenere un contatto con la famiglia può aiutare anche gli stessi adottanti, offrendo loro indicazioni e sostegno prima che eventuali difficoltà diventino insormontabili. La vicenda di Pongo e Blade ha ricordato quanto possa essere fragile il destino di un animale anche dopo essere uscito da un canile. L’iniziativa di Fano potrebbe rappresentare un passo importante verso un modello in cui l’adozione non sia considerata semplicemente un affidamento, ma un percorso seguito nel tempo. Trovare una famiglia nel minor tempo possibile non può essere l’unico obiettivo: una buona adozione deve essere soprattutto un’adozione consapevole e compatibile.