Due escursioniste ferite in montagna: il rispetto per gli animali selvatici è fondamentale

Due escursioniste ferite da stambecco e mucca in montagna, con animali selvatici che reagiscono alla presenza umana

Due escursioniste sono rimaste ferite in alta montagna a causa di un incontro imprevisto con animali selvatici: uno stambecco e una mucca. L’episodio, avvenuto in Tirolo e in Val di Sole, ha messo in luce l’importanza del rispetto per gli animali e per il loro ambiente. Le due donne, una in Tirolo e l’altra in Val di Sole, hanno subito ferite non gravi ma potrebbero aver rischiato di peggiorare se non fossero state soccorse tempestivamente. L’incidente ha ricordato come la nostra presenza in montagna, spesso invadente e irrispettosa, possa mettere a rischio la sicurezza di chi si avventura in questi spazi.

Il rispetto per gli animali selvatici

La fauna selvatica che popola le montagne non è mai un’entità passiva: gli animali, come stambecco e mucca, possono sentirsi minacciati dalla nostra presenza e agire di conseguenza per proteggere se stessi e il loro territorio. Nonostante siano spesso considerati ‘innocui’, non bisogna avvicinarsi né provare ad accarezzarli. Sono esseri viventi che richiedono rispetto e distanza. La seconda escursionista ferita in Tirolo, a Kühtai, aveva tentato di superare una mucca che si trovava sul terreno, ma l’animale ha reagito con una testata, spingendola per alcuni metri. La donna, una sessantaquattrenne tedesca, ha riportato lesioni all’addome e alla testa.

Non dobbiamo mai considerarci padroni di casa in montagna.

Quando si visitano i luoghi dove vivono gli animali selvatici, si deve ricordare che siamo ospiti. Non dobbiamo essere invadenti né invasivi, poiché è fondamentale che gli animali non percepiscano la nostra presenza come un pericolo per la loro incolumità. Mantenere la distanza, evitare di fare chiasso e non dare cibo agli animali sono misure essenziali per prevenire incidenti. Ogni nostro comportamento potrebbe alterare le loro abitudini e, in alcuni casi, danneggiarli. E’ bene osservare gli animali da lontano, per evitare che si sentano minacciati e possano reagire in modo imprevedibile.

Le regole del comportamento in montagna

Le due escursioniste ferite da stambecco e mucca hanno vissuto momenti di forte tensione e paura. La prima, una ventiseienne, è stata travolta da uno stambecco che è ‘sbucato’ da un cespuglio e l’ha spinta per una ventina di metri lungo la discesa. La ragazza ha riportato traumi al torace e alla caviglia, ma è stata immediatamente soccorsa. La seconda, in Tirolo, ha subito un impatto con una mucca che ha reagito con una testata. La donna ha riportato lesioni all’addome e alla testa. Entrambe gli episodi hanno dimostrato come la mancanza di rispetto nei confronti degli animali selvatici possa portare a conseguenze gravi.

La sicurezza in montagna dipende anche dal rispetto per gli animali.

Per evitare incidenti simili, è importante adottare comportamenti corretti durante le escursioni. Non correre, non fare movimenti bruschi e non avvicinarsi agli animali sono azioni basilari per garantire la sicurezza di tutti. Inoltre, è bene tenere al guinzaglio i cani durante le escursioni per evitare che possano allarmare gli animali selvatici. La nostra responsabilità non è solo di proteggerci, ma anche di rispettare gli spazi e i diritti degli animali che vivono in questi luoghi.