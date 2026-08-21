La morte del cane prima del matrimonio e la sorpresa che lo ha accompagnato

Un cane e due sposi, un momento di dolore e una sorpresa commovente durante il matrimonio

Van e João hanno celebrato il loro matrimonio nell’agosto del 2025, circondati da fiori, amici e familiari. Tra i protagonisti della cerimonia avrebbe dovuto esserci anche Choc, il loro cane a quattro zampe. Per lui, gli sposi avevano immaginato un ruolo speciale: portare le fedi all’altare. Tuttavia, poco giorni prima delle nozze, Choc è morto, lasciando un vuoto profondo. La perdita del cane ha avuto un impatto devastante, soprattutto perché si è verificata proprio a ridosso del momento più importante della loro vita. Non era solo un animale domestico, ma un membro della famiglia, un compagno presente in ogni momento della loro quotidianità.

Un gesto d’amore per non perderlo mai

João, conoscente del forte legame tra la futura moglie e il cane, ha deciso di organizzare in segreto un modo per far sì che Choc potesse essere comunque presente. Quando è arrivato il momento delle fedi, le damigelle si sono avvicinate agli sposi portando qualcosa di inaspettato. Accanto agli anelli c’erano una fotografia di Choc e un piccolo ciondolo contenente una parte delle sue ceneri. Un gesto semplice, ma dal significato enorme. Choc non poteva più camminare verso l’altare come era stato immaginato. Eppure, attraverso quella fotografia e quel ricordo custodito nel ciondolo, il cane ha simbolicamente accompagnato Van e João nel momento della loro promessa.

Un ricordo che non svanisce mai

La sorpresa ha inevitabilmente commosso la sposa e le persone presenti alla cerimonia. A raccontare e accompagnare la cerimonia è stato Gê Cotrim, celebrante conosciuto sui social per il suo modo romantico e informale di celebrare i matrimoni. Il momento dedicato a Choc è stato ripreso e successivamente condiviso sul profilo TikTok del celebrante. Il filmato ha attirato numerosi commenti da parte degli utenti. Molti dei quali hanno sottolineato la sensibilità del gesto compiuto dallo sposo e la profondità del rapporto che univa la coppia al proprio cane.

Chi ha vissuto per molti anni accanto a un animale sa quanto la sua perdita possa cambiare la quotidianità. Non scompare soltanto una presenza fisica: vengono improvvisamente a mancare abitudini, rumori, passeggiate, piccoli rituali e gesti che fino a quel momento sembravano scontati. Restano però fotografie, oggetti e soprattutto ricordi. Ed è proprio attraverso questi ricordi che molti animali continuano ad avere un posto speciale nella storia delle loro famiglie. Per Van e João, Choc sarà per sempre legato anche al giorno del matrimonio. Avrebbe dovuto portare le fedi all’altare e, anche se non ha potuto farlo come previsto, in qualche modo è riuscito comunque ad accompagnare i suoi umani.

La storia di Choc non è l’unica in cui una famiglia ha deciso di trasformare il dolore della perdita in un ricordo destinato a durare. In Canada, Max, un Golden Retriever nato nel 2010, aveva trascorso quasi tredici anni accanto alla sua umana Shari. Il cane aveva scelto un punto preciso della scala di casa come suo luogo preferito: si sdraiava sempre lì, osservando la famiglia e tutto ciò che accadeva intorno a lui. Proprio in quel posto, con la testa appoggiata sulle gambe di Shari, Max trascorse anche gli ultimi momenti della sua vita prima di morire nel gennaio del 2023. Quando, circa un anno più tardi, arrivò il momento di ristrutturare la scala, Shari prese una decisione speciale: lasciare intatto il punto in cui Max amava riposare. Un piccolo spazio della casa diventato memoria. Proprio come la fotografia e il ciondolo di Choc al matrimonio di Van e João, anche quel gradino racconta quanto profondo possa diventare il legame tra una persona e il proprio animale e quanto, dopo l’addio, siano spesso i gesti più semplici a mantenerne vivo il ricordo.