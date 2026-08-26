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Una bambina di sette anni ritrova il cane con un disegno dopo il terremoto in Colombia

Una bambina di sette anni ha ritrovato il cane con un disegno dopo il terremoto in Colombia, commuovendo il mondo.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 26 agosto 2026
Una bambina di sette anni ritrova il cane con un disegno dopo il terremoto in Colombia
Una bambina di sette anni mostra un disegno del suo cane dopo il terremoto in Colombia, mentre la famiglia cerca di ritrovarlo
Una bambina di sette anni mostra un disegno del suo cane dopo il terremoto in Colombia, mentre la famiglia cerca di ritrovarlo

Dopo un terremoto che ha colpito la Colombia il 10 agosto 2026, una bambina di sette anni ha trovato un modo unico per cercare il suo cane scomparso. Antonia, insieme alla madre Geraldine, ha usato un disegno per chiedere aiuto e, dopo giorni di angoscia, è riuscita a riabbracciare il suo amico a quattro zampe, Bruno. La storia, diventata virale sui social, ha commosso milioni di persone in tutto il mondo.

Un disegno come appello per trovare il cane

La bambina, pur essendo solo sette anni, ha dimostrato una determinazione e un affetto straordinari. Dopo che il terremoto aveva fatto perdere ogni traccia di Bruno, Antonia ha preso carta e matite e ha disegnato il musetto del cane. Accanto al ritratto ha scritto il nome completo di Bruno e un numero di telefono, sperando che qualcuno potesse riconoscerlo o fornire un’indicazione utile. Il disegno, semplice ma carico di speranza, è diventato un appello per trovare il cane.

Antonia ha usato ciò che aveva a disposizione per fare la sua parte.

Accompagnata dalla madre, la bambina ha percorso le strade del quartiere mostrando il disegno a chiunque incontrava. La sua richiesta di aiuto è arrivata anche alla Fundación Gloria Mariana, che ha contribuito a diffondere la storia e l’immagine del cane attraverso i social network. La mobilitazione ha coinvolto un numero sempre maggiore di persone, che hanno condiviso la ricerca del cane e hanno contribuito a trovare un’indicazione utile.

Un momento di sollievo in mezzo al caos

Dopo diversi giorni di attesa e di ricerca, è arrivata la notizia più bella: Bruno era stato ritrovato e poteva tornare a casa. Al termine di giorni interminabili, Antonia ha potuto stringere nuovamente Bruno tra le braccia. Il momento del ricongiungimento è stato ripreso in un video, successivamente condiviso sui social dalla Fundación Gloria Mariana. Le immagini della bambina accanto al suo cane hanno commosso migliaia di persone.

La storia di Antonia rappresenta una piccola ma significativa vittoria.

Non era soltanto il ritorno di un animale domestico: per Antonia significava ritrovare un amico, una presenza familiare e un punto di riferimento fondamentale dopo un’esperienza traumatica. Il gesto della bambina colpisce soprattutto per la sua spontaneità. Di fronte a una situazione molto più grande di lei, Antonia ha utilizzato ciò che aveva a disposizione: un foglio, alcune matite e la determinazione di chi non vuole rinunciare a una persona amata. Il ritratto di Bruno è diventato così un simbolo dell’affetto profondo che può unire un bambino al proprio animale. Ha dimostrato anche quanto la condivisione e la solidarietà possano risultare decisive durante un’emergenza. Bruno è finalmente tornato dalla sua famiglia e Antonia ha potuto riabbracciarlo. Il loro incontro ha regalato un momento di sollievo e felicità in mezzo alle immagini drammatiche lasciate dal terremoto, ricordando a tutti quanto sia importante non perdere mai la speranza.

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Redazione Impronta Unika

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