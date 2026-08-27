Cane abbandonato in condizioni disperate trova sollievo grazie all’intervento della Pennsylvania SPCA

Cane abbandonato in condizioni disperate trovato tra i rifiuti e soccorso

Un cane, ridotto a pelle e ossa, è stato trovato in un terreno abbandonato di Philadelphia, in condizioni estremamente gravi. L’animale, chiamato Reg, era rannicchiato tra cumuli di spazzatura e detriti, quasi troppo debole persino per chiedere aiuto. La sua mancanza di cibo aveva provocato la perdita di gran parte della massa muscolare, rendendo difficili persino i movimenti più semplici. La sua salute era così compromessa che ogni minuto poteva essere decisivo. Dopo essere stato recuperato, Reg è stato affidato agli operatori della Pennsylvania SPCA, che lo hanno immediatamente trasportato nella struttura dell’associazione a Philadelphia.

Condizioni critiche e intervento immediato

La prima visita veterinaria ha mostrato un quadro clinico estremamente preoccupante. La temperatura corporea del cane era scesa a circa 35,9 gradi, un valore pericolosamente basso. Le gengive apparivano pallide e appiccicose, mentre il riempimento capillare risultava molto lento. Questi segnali indicavano una grave compromissione della circolazione sanguigna. Gli esami hanno inoltre evidenziato una forte disidratazione, una seria anemia e livelli estremamente bassi di proteine nel sangue. Le unghie erano cresciute a tal punto da incurvarsi su se stesse ed erano completamente ricoperte di sporco e detriti. Questa condizione gli provocava dolore e gli impediva di appoggiare correttamente le zampe.

La sua condizione era talmente critica che ogni minuto poteva rappresentare una differenza tra vita e morte.

Un percorso di guarigione lungo e graduale

L’équipe veterinaria ha quindi iniziato riscaldando gradualmente il corpo di Reg e contrastando la disidratazione attraverso la somministrazione di liquidi per via endovenosa. Successivamente è stato avviato un programma di rialimentazione controllata, composto da piccole porzioni distribuite più volte durante la giornata. In questo modo il suo organismo può riabituarsi lentamente a ricevere e assimilare il cibo. Nel frattempo, i veterinari hanno curato le infezioni agli occhi e accorciato le unghie, permettendo al cane di appoggiare finalmente le zampe con meno dolore.

Reg non era semplicemente affamato: il suo organismo era ormai arrivato al limite delle proprie possibilità di sopravvivenza.

Nei casi di denutrizione estrema non è possibile offrire immediatamente grandi quantità di cibo. Dopo un digiuno prolungato, infatti, l’organismo potrebbe non riuscire a gestire un improvviso apporto di nutrienti, con il rischio di sviluppare gravi complicazioni. I primi segnali, fortunatamente, sono incoraggianti. Grazie all’intervento dei soccorritori e alle cure ricevute, le sue condizioni hanno cominciato a stabilizzarsi. Il cane trovato rannicchiato tra spazzatura e detriti, quasi troppo debole persino per chiedere aiuto, ha finalmente davanti a sé una possibilità concreta: quella di guarire, conoscere l’affetto di una famiglia e iniziare una nuova vita.