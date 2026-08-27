Informazione chiara. Cura consapevole.

Standard editoriale
ImprontaUnikaCerca

News

Cane abbandonato in condizioni disperate trova sollievo grazie all’intervento della Pennsylvania SPCA

Cane in condizioni disperate trova sollievo grazie all’intervento della Pennsylvania SPCA

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 27 agosto 2026
Cane abbandonato in condizioni disperate trova sollievo grazie all’intervento della Pennsylvania SPCA
Cane abbandonato in condizioni disperate trovato tra i rifiuti e soccorso
Cane abbandonato in condizioni disperate trovato tra i rifiuti e soccorso

Un cane, ridotto a pelle e ossa, è stato trovato in un terreno abbandonato di Philadelphia, in condizioni estremamente gravi. L’animale, chiamato Reg, era rannicchiato tra cumuli di spazzatura e detriti, quasi troppo debole persino per chiedere aiuto. La sua mancanza di cibo aveva provocato la perdita di gran parte della massa muscolare, rendendo difficili persino i movimenti più semplici. La sua salute era così compromessa che ogni minuto poteva essere decisivo. Dopo essere stato recuperato, Reg è stato affidato agli operatori della Pennsylvania SPCA, che lo hanno immediatamente trasportato nella struttura dell’associazione a Philadelphia.

Condizioni critiche e intervento immediato

La prima visita veterinaria ha mostrato un quadro clinico estremamente preoccupante. La temperatura corporea del cane era scesa a circa 35,9 gradi, un valore pericolosamente basso. Le gengive apparivano pallide e appiccicose, mentre il riempimento capillare risultava molto lento. Questi segnali indicavano una grave compromissione della circolazione sanguigna. Gli esami hanno inoltre evidenziato una forte disidratazione, una seria anemia e livelli estremamente bassi di proteine nel sangue. Le unghie erano cresciute a tal punto da incurvarsi su se stesse ed erano completamente ricoperte di sporco e detriti. Questa condizione gli provocava dolore e gli impediva di appoggiare correttamente le zampe.

La sua condizione era talmente critica che ogni minuto poteva rappresentare una differenza tra vita e morte.

Un percorso di guarigione lungo e graduale

L’équipe veterinaria ha quindi iniziato riscaldando gradualmente il corpo di Reg e contrastando la disidratazione attraverso la somministrazione di liquidi per via endovenosa. Successivamente è stato avviato un programma di rialimentazione controllata, composto da piccole porzioni distribuite più volte durante la giornata. In questo modo il suo organismo può riabituarsi lentamente a ricevere e assimilare il cibo. Nel frattempo, i veterinari hanno curato le infezioni agli occhi e accorciato le unghie, permettendo al cane di appoggiare finalmente le zampe con meno dolore.

Reg non era semplicemente affamato: il suo organismo era ormai arrivato al limite delle proprie possibilità di sopravvivenza.

Nei casi di denutrizione estrema non è possibile offrire immediatamente grandi quantità di cibo. Dopo un digiuno prolungato, infatti, l’organismo potrebbe non riuscire a gestire un improvviso apporto di nutrienti, con il rischio di sviluppare gravi complicazioni. I primi segnali, fortunatamente, sono incoraggianti. Grazie all’intervento dei soccorritori e alle cure ricevute, le sue condizioni hanno cominciato a stabilizzarsi. Il cane trovato rannicchiato tra spazzatura e detriti, quasi troppo debole persino per chiedere aiuto, ha finalmente davanti a sé una possibilità concreta: quella di guarire, conoscere l’affetto di una famiglia e iniziare una nuova vita.

Leggi anche

Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

Metodo e redazione →

Continua a conoscere

Guide correlate

Tsunami, cane da soccorso, ha salvato decine di persone durante il terremoto in Venezuela Tsunami, il cane da soccorso che ha salvato decine di persone e ora vive in condizioni difficiliLeggi →Un cane disabile perde la sedia a rotelle, la comunità si mobilita e un anonimo donatore iUn cane disabile perde la sedia a rotelle, la comunità si mobilitaLeggi →Un cane fedele salva la vita della padrona durante un incendio selvaggio a Spokane, WashinUn cane fedele salva la vita della padrona durante un incendio selvaggioLeggi →Costruttori salvano gattino in mini excavatore e lo assumono come dipendenteCostruttori salvano gattino in mini excavatore e lo assumono come dipendenteLeggi →Una bambina di sette anni ha ritrovato il cane con un disegno dopo il terremoto in ColombiUna bambina di sette anni ritrova il cane con un disegno dopo il terremoto in ColombiaLeggi →Nuovi prodotti per gatti presentati a SUPERZOO 2026: alimenti gourmet, letti comodi e acceNuovi prodotti per gatti che hanno catturato l’attenzione a SUPERZOO 2026Leggi →