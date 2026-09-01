Bambino di 6 anni dona salvadanaio per aiutare cani, gesto contagia altri tre bambini

Un bambino di sei anni ha deciso di donare il suo salvadanaio per aiutare i cani del Rifugio del Cane di Pistoia, colpito da un violento maltempo. Il gesto di Raffaele, accompagnato dalla famiglia, ha suscitato emozione e ha ispirato altri tre bambini a fare lo stesso. L’azione, nata da un’immagine in televisione, ha dato vita a una gara di solidarietà che coinvolge famiglie e cittadini. La storia, che ha visto la partecipazione di Emma, Luca e Andrea, ha rafforzato il legame tra i più piccoli e gli animali in difficoltà, dimostrando come un piccolo gesto possa avere un impatto significativo.

Un gesto spontaneo nato da un’immagine in televisione

La notte del 20 agosto 2026, una tromba d’aria ha danneggiato il Rifugio del Cane di Pistoia, causando il crollo di parte del tetto e delle tettoie di due box. Tra le persone che hanno visto le immagini dell’accaduto in televisione c’era anche Raffaele, un bambino di sei anni. Nonostante la sua età, ha deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare i cani ospitati nella struttura. Così, ha preso i soldi che aveva pazientemente messo da parte e li ha donati al rifugio. Accompagnato dalla famiglia, si è presentato alla struttura con una busta contenente tutti i suoi risparmi, accompagnata da una dedica semplice ma tenera: «Per i canini del canile, da Raffaele».

Il gesto di Raffaele fa scuola: altri tre bambini rompono i salvadanai

La storia del bambino non è passata inosservata. L’assessore ai diritti degli animali Riccardo Trallori ha incontrato Raffaele e la sua famiglia e gli ha consegnato, a nome della città, una pergamena per ringraziarlo. Anche il sindaco Giovanni Capecchi ha sottolineato il significato della scelta del bambino: rinunciare ai propri piccoli tesori per preoccuparsi degli animali in difficoltà rappresenta un gesto il cui valore va ben oltre la somma effettivamente donata. Nei giorni successivi, infatti, altri tre bambini hanno deciso di seguire l’esempio di Raffaele. Emma, Luca e Andrea, tre fratellini, hanno rotto i propri salvadanai, raccolto i risparmi accumulati e chiesto ai genitori di accompagnarli al canile per consegnare il denaro agli animali abbandonati.

Il Rifugio del Cane di Pistoia ha ricevuto donazioni e manifestazioni di affetto non soltanto dalla città, ma anche da fuori. Gli aiuti saranno importanti perché le spese necessarie per riportare la struttura alla normalità sono numerose. L’obiettivo è destinare le offerte alla ristrutturazione delle aree danneggiate e, se le risorse lo permetteranno, migliorare anche le condizioni di permanenza dei cani, attraverso strutture più sicure e confortevoli.

Questo episodio ha visto il suo inizio dal salvadanaio di un bambino di sei anni. Un gesto che ne ha generati altri e che il rifugio ha riassunto con una frase particolarmente significativa: «Avete rotto un salvadanaio, ma avete aperto il cuore di tantissime persone». La solidarietà, iniziata con un piccolo atto di carità, ha trovato eco in altre famiglie e ha dato vita a una rete di aiuto che si estende ben al di là delle mura del rifugio.