Tute climatizzate per cani e gatti: l’invenzione giapponese contro il caldo estremo

Cani e gatti indossano tute climatizzate per combattere il caldo estremo in Giappone

Il caldo estremo in Giappone ha spinto un’azienda a sviluppare una tuta climatizzata per cani e gatti, un’invenzione volta a mitigare i rischi legati alle temperature che superano i 40 °C. L’idea nasce da una collaborazione tra un’azienda giapponese e veterinari, con l’obiettivo di proteggere gli animali domestici da un calore sempre più intenso. La tuta, dotata di ventilazione, tessuto traspirante e materiale refrigerante, è un’alternativa all’aria condizionata per gli animali, specialmente in situazioni in cui non è possibile spostarli in luoghi freschi.

Un’innovazione per combattere il caldo estremo

La tuta climatizzata è stata sviluppata da Sweet Mommy, azienda giapponese originariamente specializzata nell’abbigliamento premaman, ma che ha esteso il proprio mercato agli accessori per animali domestici. L’invenzione è frutto di un’analisi approfondita delle condizioni climatiche e delle esigenze degli animali, in particolare durante le estati sempre più roventi. La tuta, disponibile in sei taglie, è progettata per adattarsi a cani di piccola e grande taglia, e include anche un modello “a palloncino” che permette una migliore circolazione dell’aria. La tuta combina ventilazione, tessuto traspirante e materiale refrigerante, elementi che contribuiscono a ridurre il calore corporeo. La scelta di posizionare la tasca refrigerante nel collo non è casuale: i veterinari coinvolti nel progetto hanno spiegato che raffreddare le parti del corpo attraversate da importanti vasi sanguigni può migliorare l’efficacia del sistema. Il produttore ha realizzato sei taglie, destinate sia ai cani di piccola taglia sia agli animali più grandi.

Perché i cani e i gatti sono a rischio

Il caldo estremo rappresenta un rischio non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici. I cani, in particolare, non sudano come gli umani e regolano la temperatura corporea principalmente attraverso la respirazione e i cuscinetti delle zampe. In condizioni di calore intenso e umidità elevata, questo meccanismo può non essere sufficiente, aumentando il rischio di colpo di calore. Inoltre, i cani camminano a pochi centimetri dall’asfalto, che può irradiare calore elevato anche quando l’aria sembra sopportabile.

Particolare attenzione deve essere riservata agli animali brachicefali, come bulldog, carlini e bouledogue francesi, nonché ai cuccioli, ai cani anziani e a quelli con problemi cardiaci o respiratori. Gli animali in sovrappeso sono altrettanto a rischio. La tuta climatizzata è quindi un’alternativa per offrire sollievo durante spostamenti necessari, ma non sostituisce le misure di prevenzione. Il Ministero dell’Ambiente giapponese invita i proprietari a evitare le uscite quando le temperature sono elevate, a garantire acqua fresca e zone ombreggiate, e a non lasciare mai gli animali in auto, neppure per pochi minuti. Le passeggiate dovrebbero essere programmate al mattino presto o in tarda serata, controllando preventivamente la temperatura dell’asfalto.

Il successo commerciale delle tute ventilate è aumentato parallelamente alle temperature. Secondo i dati forniti dal produttore, sono state vendute più di 8.000 tute finora, con un totale di oltre 15.000 unità vendute per l’intera gamma di accessori ventilati, tra cui materassini e trasportini. Questi numeri testimoniano l’attenzione crescente dei proprietari verso i rischi legati al caldo e la volontà di adottare soluzioni innovative per la salute degli animali.