Maya, la Labrador che salvò i dispersi del crollo della Torre Piloti, non c’è più

Una Labrador nera in posa, con un conduttore umano, in un ambiente di soccorso, durante un’intervento di ricerca

Maya, la Labrador Retriever che operò nei Vigili del Fuoco a Genova dal 2010 al 2015, non c’è più. L’animale, noto per aver aiutato a salvare i dispersi del crollo della Torre Piloti nel 2013, ha lasciato il mondo dopo un periodo di servizio dedicato e intenso. La sua scomparsa segna la fine di un’esperienza unica, in cui l’efficacia del lavoro di squadra tra uomo e cane si è rivelata decisiva in situazioni di massima emergenza. Maya, insieme al suo conduttore Fulvio Pittaluga, fu protagonista di un intervento che rimarrà nella memoria dei soccorritori e della comunità genovese.

Un lavoro di squadra tra uomo e cane

Maya, con il suo manto nero e la sua abilità olfattiva, rappresentò un pilastro del soccorso tecnico urgente in Liguria. La sua collaborazione con Fulvio Pittaluga fu fondamentale durante il crollo della Torre Piloti, un evento drammatico che causò la perdita di nove vite umane. L’unità cinofila, composta da Maya e dal vigile del fuoco, fu tra le prime a intervenire per delimitare l’area di ricerca e individuare i dispersi. La capacità di Maya di decodificare particelle molecolari sotterranee a metri di profondità fu cruciale per il successo dell’operazione.

La tecnologia non basta: il cane è il sensore biologico

Negli scenari catastrofici, come crolli strutturali o esplosioni, il lavoro delle unità cinofile muta radicalmente. In questi contesti, il cane non insegue un singolo profilo biologico, ma analizza la massa d’aria soprastante il cumulo di macerie alla ricerca dell’effluvio umano generico. Questo approccio, basato sull’architettura olfattiva canina, supera i limiti fisici della tecnologia e permette interventi più precisi e tempestivi. Maya, con il suo rigore operativo affinato in centinaia di ore di simulazione, dimostrò come l’intesa emotiva e tattica tra soccorritore umano e cane possa determinare la tenuta dell’unità in contesti di forte stress ambientale.

La preparazione dei cani da soccorso inizia nei primi mesi di vita, all’interno di campi addestrativi dedicati. Questi spazi replicano la complessità visiva, acustica e olfattiva di scenari sismici o alluvionali. Per l’animale, l’intera attività di ricerca è strutturata come un gioco: la segnalazione corretta, che si concretizza nell’abbaio continuativo una volta individuata la sorgente dell’odore, trova immediato riscontro nella gratificazione attraverso il gioco, il cibo e il rinforzo relazionale del conduttore.

Maya, con la sua abilità e la sua dedizione, fu parte di un sistema di soccorso che ha salvato vite in diversi episodi drammatici, come l’emergenza del Ponte Morandi nel 2018 e le esplosioni edilizie. La sua capacità operativa fu analoga a quella di altre unità del Corpo, dove l’accuratezza della segnalazione canina guidò i micro-scavi manuali dei soccorritori, risparmiando minuti decisivi. La scomparsa di Maya rappresenta un momento di lutto per i Vigili del Fuoco e per la comunità genovese. L’animale, con la sua professionalità e il suo legame con il conduttore, ha lasciato un’impronta indelebile nel servizio pubblico. La sua storia è un esempio di come l’efficacia di un intervento dipende non solo dal metodo, ma anche dall’impegno e dall’intesa tra chi opera.