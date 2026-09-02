Travis Kelce e la sua Samoyed fanno debutto inaspettato in un set di Tommy Hilfiger a New York

Travis Kelce e la Samoyed che condivide con Taylor Swift hanno fatto un’entrata inaspettata e adorabile in uno dei set più glamour di New York. La scena, dedicata alla campagna di Tommy Hilfiger, ha visto la presenza della cucciola di razza Samoyed, che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti i presenti. La scelta di includere il cane nella campagna è nata da un’idea del team creativo del brand, ma è stato Kelce a suggerire di portare con sé la sua Samoyed, che ha reso il momento ancora più personale e rilassato.

Una presenza naturale in un set di lusso

La Samoyed, con il suo pelo spesso e il volto espressivo, si è integrata perfettamente nel contesto di The Plaza Hotel, uno dei simboli più iconici di New York. Il suo arrivo ha reso l’atmosfera del set più calda e autentica, trasformando un momento di lavoro in un’esperienza più intima. Kelce ha espresso il suo affetto per la cucciola durante le riprese, dicendo che “lei illumina la mia giornata”, un commento che ha suscitato l’entusiasmo di tutti i presenti.

Un’idea che ha funzionato

Il team creativo di Tommy Hilfiger aveva in mente di includere un cane nella campagna, ma la scelta di portare la Samoyed di Kelce è risultata perfetta. La cucciola, che condivide la casa con Taylor Swift, si è adattata senza problemi al contesto, dimostrando una naturalezza che ha reso le foto ancora più genuine. Tra i volti noti presenti nel set, come Gigi Hadid, Jisoo e Carmelo Anthony, la Samoyed ha attirato l’attenzione di tutti, grazie alla sua personalità rilassata e al suo aspetto unico.

Le riprese hanno visto Kelce sedere su un divano all’aperto mentre i fotografi si preparavano. La Samoyed, dopo un breve momento di attesa, si è seduta accanto a lui, trovando il suo posto in modo spontaneo. Non c’è stato bisogno di trucchi o pose complicate: la sua presenza ha reso il momento unico e memorabile. Il risultato è un’immagine che non solo celebra la moda, ma anche l’affetto tra un uomo e il suo cane.

La campagna di Tommy Hilfiger, che vede la partecipazione di celebrità e influencer, ha trovato in questa scena un elemento che ha reso il tutto più umano e autentico. La Samoyed, con la sua naturalezza, ha dato un tocco di calore a un set che altrimenti avrebbe potuto apparire distante e formale. Il rapporto tra Kelce e il suo cane è diventato parte integrante della campagna, dimostrando come a volte le cose più semplici possono lasciare un impatto profondo. La presenza della Samoyed ha anche un significato personale per Kelce, che ha sempre avuto un interesse per la moda e la personalità. La sua collaborazione con Tommy Hilfiger, che risale ai suoi anni di scuola, ha portato a un momento che unisce passato e presente. La campagna, che include anche un’altra collaborazione attesa per la primavera 2027, ha visto la Samoyed diventare una protagonista inaspettata ma perfetta.

Con la sua presenza, la Samoyed ha dato vita a un momento che non solo ha reso il set più autentico, ma ha anche dato un’immagine di affetto e connessione. La sua storia, come quella di altri animali familiari di Kelce e Swift, mostra come i cani possano diventare parte integrante di una famiglia e di un’immagine pubblica. La sua apparizione inaspettata ha reso la campagna di Tommy Hilfiger un momento di connessione e calore, in un mondo che spesso sembra distante.