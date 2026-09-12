Corsi gratuiti per proprietari di cani e gatti a Piacenza: come iscriversi

Proprietari di cani e gatti a Piacenza partecipano a corsi gratuiti per imparare a gestire meglio i loro animali domestici

Un’iniziativa per migliorare la convivenza con i propri animali

A Piacenza, il Comune e l’Ausl hanno lanciato corsi gratuiti per proprietari di cani e gatti, con l’obiettivo di migliorare la convivenza tra animali domestici e umani. I corsi, che si svolgeranno presso il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, sono rivolti a chi vive con un cane o un gatto, ma anche a chi sta pensando di adottarne uno. L’iniziativa si basa su un principio semplice: accogliere un animale è un gesto d’amore, ma richiede anche responsabilità e conoscenza del comportamento e delle esigenze degli animali. Conoscere i bisogni di cani e gatti, imparare a interpretarne il comportamento e sapere come gestirli correttamente può fare la differenza tanto per il loro benessere quanto per una serena convivenza con le altre persone.

La partecipazione è gratuita e volontaria. Sono disponibili 50 posti per ciascun corso, fino a esaurimento. Per iscriversi, è necessario compilare un modulo disponibile sul sito del Comune di Piacenza e inviarlo all’indirizzo tutela.animali@comune.piacenza.it. Per il percorso dedicato ai gatti, le adesioni dovranno arrivare entro il 30 ottobre.

Due percorsi formativi: uno per cani, uno per gatti

I corsi sono divisi in due percorsi: uno dedicato ai cani e uno ai gatti. Per i cani, sono previsti sei moduli, che si svolgeranno il 20 settembre, il 4, 11, 18 e 25 ottobre e l’8 novembre. I partecipanti potranno imparare a interpretare il comportamento del cane, a gestirne il benessere e a comprendere le normative relative al controllo dell’aggressività. Non ci sarà solo teoria: il 25 ottobre, i corsisti si sposteranno nel parco della Galleana per un’esercitazione pratica. Per partecipare, è necessario essere maggiorenni e non aver già conseguito il patentino. La frequenza minima richiesta è di almeno 15 ore.

Per i gatti, invece, sono previsti tre incontri, fissati per il 22 e 29 novembre e il 13 dicembre. L’obiettivo è comprendere lo stato emozionale e i bisogni fisici dei felini, nonché l’organizzazione degli spazi domestici. Un tema particolarmente importante per i gatti che vivono esclusivamente in casa. Per ottenere l’attestato finale, i partecipanti dovranno frequentare almeno nove ore di formazione e superare un test conclusivo. La formazione è completa e pratica. I corsi non si limitano a teoria e dibattiti, ma includono esercitazioni e prove pratiche. Per i cani, ad esempio, è prevista un’attività all’aperto per migliorare la comunicazione e la gestione delle passeggiate. Per i gatti, invece, si concentrerà sull’interpretazione del linguaggio del corpo e la gestione di situazioni di stress. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per migliorare la vita quotidiana con gli animali domestici.

La partecipazione ai corsi è gratuita e volontaria. Sono disponibili 50 posti per ciascun corso, fino a esaurimento. Per iscriversi, è necessario compilare un modulo disponibile sul sito del Comune di Piacenza e inviarlo all’indirizzo tutela.animali@comune.piacenza.it. Per il percorso dedicato ai gatti, le adesioni dovranno arrivare entro il 30 ottobre. L’iniziativa si propone come un modo per migliorare la vita di cani e gatti, ma anche per creare una convivenza più serena tra animali e umani.