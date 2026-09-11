La cura degli animali come materia scolastica in Francia

Studenti francesi imparano a curare i pet in classe, sviluppando empatia e responsabilità

La cura degli animali a scuola potrebbe diventare un’esperienza educativa significativa, in grado di influenzare positivamente il comportamento e i valori dei giovani. In Francia, questa pratica è già in atto e si sta dimostrando un modo efficace per insegnare empatia, responsabilità e intelligenza emotiva fin da piccoli. In Italia, invece, il tema rimane marginale, limitato a progetti occasionali. L’idea di introdurre la cura degli animali come materia scolastica si sta facendo strada, soprattutto in vista del ritorno a scuola, un momento in cui il dibattito sull’abbandono degli animali domestici torna al centro dell’attenzione.

Un percorso educativo con i pet

La pratica dell’accudimento dei pet in classe non è solo un’attività ludica, ma un’esperienza formativa che coinvolge direttamente i ragazzi. In Francia, gli studenti imparano a osservare i segnali fisici dei loro animali, come stress, paura o fiducia, e a interpretarli. Questo processo, spiegano gli educatori, aiuta a sviluppare una solida intelligenza emotiva, una capacità di mettersi nei panni dell’altro e di costruire relazioni più consapevoli. Il contatto diretto con i pet, inoltre, allena l’empatia, un’abilità cruciale per la convivenza sociale.

La cura degli animali a scuola non si limita a insegnare rispetto e empatia, ma anche costanza e pazienza. Cura e routine sono elementi chiave per comprendere l’impatto delle proprie azioni. In un mondo in cui i consumi sono spesso veloci e senza rimpianti, l’esperienza di prendersi cura di un animale può rappresentare un’alternativa concreta al disimpegno e alla superficialità.

Seguire l’esempio francese e rendere strutturale un percorso di avvicinamento agli animali e alle loro esigenze potrebbe incidere in modo significativo sui comportamenti futuri.

Un’alternativa al bullismo

Un ambiente scolastico spesso segnato da prepotenze o ansie da rendimento può trovare un antidoto nella cura degli animali. Gli studenti che si abituano a rispettare i bisogni di un essere vivente, anche se indifeso, imparano a non prevaricare su altri. Questo tipo di esperienza quotidiana, spiegano i docenti francesi, può contribuire a ridurre il bullismo, poiché chi si sente responsabile verso un animale difficilmente si permette di essere aggressivo nei confronti dei compagni o dei professori.

Proprio al rientro dalle vacanze estive, il nostro Paese fa regolarmente i conti con la piaga intollerabile dell’abbandono degli animali domestici: un fenomeno drammatico che purtroppo non accena a diminuire e che evidenzia l’importanza di trasmettere la cultura del rispetto fin dalla prima infanzia. Recepire quindi nel nostro sistema scolastico il modello francese dell’insegnamento della cura degli animali a scuola potrebbe aiutare a contrastare anche questo fenomeno e porre le basi per far crescere cittadini più consapevoli anche in Italia. La cura degli animali come materia scolastica rappresenta una precisa scelta educativa, un investimento su futuri cittadini capaci di comprendere l’impatto reale delle proprie azioni e di costruire una comunità più attenta e solidale. Insegnare a rispettare la vita di tutti, in ogni circostanza, è un’obiettivo che va oltre la semplice tutela del benessere animale.

La pratica dell’accudimento dei pet in classe è un’esperienza formativa che coinvolge direttamente i ragazzi e li prepara a vivere in modo più responsabile.