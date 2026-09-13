Hugo, il cavallo Shire più alto del mondo, supera il record con 1,99 metri

Un cavallo Shire di nome Hugo, alto quasi due metri, vive vicino a Towcester in Inghilterra e ha conquistato il record mondiale

Hugo, un cavallo Shire di 1,99 metri, è stato riconosciuto come il cavallo vivente più alto del mondo. Il record è stato certificato dal Guinness World Records dopo una misurazione ufficiale effettuata da un veterinario. Hugo vive nei pressi di Towcester, in Inghilterra, e ha suscitato grande interesse per le sue dimensioni eccezionali. Il suo proprietario ha spiegato che Hugo potrebbe ancora crescere per alcuni anni, raggiungendo un’altezza di circa 2,19 metri, il record storico detenuto da Samson, un altro Shire. La sua crescita è accompagnata da controlli regolari e cure specializzate per garantire il suo benessere.

Un record che potrebbe crescere ancora

Hugo, il cavallo Shire più alto del mondo, ha superato il record con un’altezza di 1,99 metri. Tuttavia, il suo proprietario ha spiegato che il cavallo potrebbe ancora crescere per alcuni anni. Gli Shire, la razza a cui appartiene Hugo, sono noti per la loro imponente struttura e la loro capacità di lavoro. La sua crescita è accompagnata da controlli regolari e cure specializzate, tra cui massaggi, controlli veterinari e visite dal dentista ogni sei mesi. Il suo benessere è affidato a diversi professionisti, che monitorano la sua salute costantemente.

Secondo quanto raccontato dal suo proprietario, Hugo dovrebbe infatti avere davanti a sé ancora alcuni anni di crescita. Il cavallo potrebbe continuare a svilupparsi fino a circa otto anni e mezzo di età. La sua salute viene costantemente monitorata grazie all’attività delle cartilagini di accrescimento, che sono particolarmente attive. Il suo proprietario ha descritto la sua vita come una “vita da cinque stelle”, assicurando che al gigantesco cavallo non manca nulla.

La storia di una razza in pericolo

La razza Shire ha una lunga storia in Inghilterra, dove ha svolto un ruolo cruciale nel lavoro agricolo e nel trasporto. Con lo sviluppo della Rivoluzione Industriale, i cavalli da tiro hanno assunto un ruolo ancora più importante, trainando carri, mezzi di trasporto e chiatte lungo i canali britannici. Tuttavia, con l’arrivo dei motori e la meccanizzazione, il loro ruolo è diminuito drasticamente. La popolazione degli Shire ha subito un calo significativo, tanto che oggi la razza è considerata rara e viene tutelata attraverso programmi di conservazione.

Dietro le sue dimensioni eccezionali c’è una storia di lavoro, di resistenza e di adattamento. Hugo, con la sua mole impressionante e la vita piena di attenzioni, è diventato un ambasciatore della razza Shire. Il suo record potrebbe non essere ancora completo, e con la possibilità di crescere ulteriormente, il gigante dei Guinness potrebbe non aver ancora finito di stupire. La sua crescita è accompagnata da controlli regolari e cure specializzate. Il suo benessere è affidato a diversi professionisti, che monitorano la sua salute costantemente. La sua storia è legata a una razza in pericolo. La popolazione degli Shire ha subito un calo significativo, tanto che oggi la razza è considerata rara e viene tutelata attraverso programmi di conservazione.