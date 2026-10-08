Le leggi di protezione degli animali negli Stati Uniti: una mappa delle differenze

Le leggi di protezione degli animali negli Stati Uniti variano notevolmente da stato a stato, riflettendo diversi livelli di attenzione e impegno verso la tutela degli animali. Negli ultimi anni, molti stati hanno introdotto modifiche significative alle normative, dimostrando un crescente interesse per la sicurezza dei pet, della fauna selvatica e degli animali da allevamento. Secondo un rapporto del 2015 dell’Animal Legal Defense Fund (ALDF), più del 75% degli stati ha apportato cambiamenti importanti alle leggi di protezione degli animali, segno di un forte desiderio da parte dei legislatori e dei cittadini di rendere l’America più sicura per gli animali.

Le leggi più avanzate e quelle in ritardo

Alcuni stati si distinguono per la loro forte attenzione alla protezione degli animali. Illinois, Oregon, Maine, California e Michigan hanno mantenuto posizioni elevate nella classifica dell’ALDF, mentre stati come North Dakota, Utah, Wyoming, Iowa e Kentucky si collocano tra i meno favorevoli. Questa differenza evidenzia un divario tra le politiche regionali, con alcune aree che mostrano un impegno maggiore verso la tutela degli animali.

Le nuove normative e i progressi recenti

Nel 2015, diversi stati hanno introdotto importanti modifiche alle leggi. New Jersey, ad esempio, ha migliorato le normative sul combattimento canino, aumentando le sanzioni e classificando l’attività come reato di racketeering. Questo cambiamento ha portato il New Jersey a salire di 28 posizioni nella classifica, passando da 37 a 9. Ohio, invece, ha introdotto una normativa che permette ai giudici e agli agenti di polizia di rimuovere gli animali dalle custodie dei sospetti abusivi, un passo significativo per la protezione degli animali vittime di violenza domestica.

Altri stati, come Delaware e Tennessee, hanno migliorato le leggi relative all’abbandono degli animali in auto, un tema di crescente preoccupazione. Inoltre, Oklahoma e Pennsylvania hanno aumentato le sanzioni per chi danneggia o uccide cani di polizia, un’azione che ha seguito la tragica morte di 26 cani di polizia nell’anno 2015, 11 dei quali a causa di essere lasciati in auto surriscaldate.

La lotta contro il combattimento canino rimane un problema persistente. In Kentucky, ad esempio, è l’unico stato in cui un proprietario di un cane da combattimento non può essere processato a meno che non venga “catturato in flagrante”. Questo tipo di normativa ha suscitato preoccupazioni tra i difensori degli animali, che cercano di migliorare la situazione in un contesto in cui la cultura agricola è radicata e resiste ai cambiamenti. La protezione degli animali dipende anche dal coinvolgimento dei cittadini. Gli esperti sottolineano che, sebbene ci siano segni di progresso, è necessario un impegno costante da parte dei cittadini. Chi non è soddisfatto delle leggi del proprio stato può contattare i propri rappresentanti e chiedere modifiche per garantire una protezione migliore per gli animali, che non possono parlare per sé.