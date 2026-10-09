Un uomo denunciato per aver usato un collare elettrico su un cane a Tolmezzo

Un uomo di circa cinquant’anni è stato denunciato per maltrattamento animale a Tolmezzo, in provincia di Udine, dopo aver utilizzato un collare elettrico per educare il proprio cane. L’episodio, reso noto il 9 ottobre 2026, è emerso grazie alle segnalazioni dei cittadini, che hanno segnalato il comportamento del proprietario dell’animale. L’uomo, in seguito a un’indagine condotta dalla Polizia Locale, è stato fermato e denunciato a piede libero per l’uso di un dispositivo che trasmette impulsi elettrici a distanza, con l’obiettivo di modificare il comportamento del cane attraverso scariche potenzialmente dolorose.

Un metodo controverso per l’educazione cinofila

L’utilizzo di strumenti che provocano dolore per ottenere obbedienza rappresenta una pratica particolarmente controversa, in quanto può compromettere il benessere psicofisico degli animali. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il collare utilizzato dall’uomo è stato confermato come dispositivo in grado di trasmettere impulsi elettrici a distanza, consentendo al proprietario di intervenire sul comportamento dell’animale attraverso scariche. Le scariche elettriche possono generare paura, stress e ansia, alterando il rapporto di fiducia tra il cane e la persona che dovrebbe prendersene cura.

La collaborazione dei cittadini ha permesso l’intervento

Decisive le segnalazioni dei cittadini, che hanno contribuito all’emergere della situazione e all’intervento delle autorità. Le testimonianze hanno permesso agli agenti di avviare gli accertamenti necessari per verificare quanto stesse accadendo. L’attenzione dei residenti ha contribuito all’intervento delle autorità e al sequestro del dispositivo. L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamento di animali, e la sua responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Il comandante della Polizia Locale di Tolmezzo, Alessandro Tomat, ha condannato il ricorso a strumenti coercitivi e dolorosi, ricordando come queste pratiche possano violare le norme a tutela degli animali e i principi richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. L’educazione cinofila, ha sottolineato, dovrebbe basarsi su metodi non violenti, come il rinforzo positivo, la pazienza e la comprensione delle esigenze del cane. La storia di Tolmezzo dimostra quanto possa essere importante non ignorare possibili situazioni di maltrattamento. La vicenda ha anche evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella tutela degli animali. Chi assiste a comportamenti potenzialmente lesivi nei confronti di un animale può rivolgersi alle forze dell’ordine, fornendo informazioni utili agli accertamenti. Prendersi cura di un cane significa garantirgli sicurezza, rispetto e serenità. L’educazione dovrebbe costruire fiducia, non imporre obbedienza attraverso il dolore.