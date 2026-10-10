Canili in città: 27 cani in cerca di famiglia a Villa Pamphilj, XIII edizione

Il 4 ottobre 2026, a Villa Pamphilj, si è svolta la tredicesima edizione dell’evento “Il Canile va in città”, un’iniziativa che ha visto 27 cani in cerca di famiglia incontrare il pubblico romano in un contesto diverso da quello del canile. L’evento, organizzato in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, ha offerto a chiunque fosse presente l’opportunità di conoscere cani che vivono normalmente in un box del canile municipale, ma stavano per vivere un momento di libertà e interazione con le persone. L’idea è semplice ma significativa: portare i cani fuori dal recinto per farli muovere, annusare l’erba, reagire ai suoni e agli odori del parco, e permettere al pubblico di osservarli in modo diretto e spontaneo.

Un evento che crea connessioni

La scelta di Villa Pamphilj non è casuale: è uno dei parchi più grandi e frequentati di Roma, un luogo dove le persone vanno di loro iniziativa nel fine settimana. Questo significa che l’evento intercetta un pubblico che non ha necessariamente pianificato di avvicinarsi al tema dell’adozione. Chi stava facendo jogging, chi portava i figli a giocare, chi passeggiava con il proprio cane: tutti hanno potuto incontrare i cani in cerca di famiglia in modo naturale e spontaneo. Un cane che si muove libero in un parco appare in modo completamente diverso rispetto a un cane che guarda da dietro una rete. Il comportamento cambia, la postura cambia, e chi osserva riceve informazioni molto più ricche su come quell’animale potrebbe essere nella vita quotidiana.

La comunicazione e la visibilità

La riconoscibilità dell’evento è un elemento chiave: il formato diventa riconoscibile, e la riconoscibilità abbassa le resistenze. Roma ha un problema cronico di sovraffollamento nei canili municipali, e ogni strumento che avvicina le persone ai cani in attesa ha un impatto reale sulla pressione su quelle strutture. L’evento, che si svolge ogni anno il 4 ottobre, ha creato un appuntamento nella memoria collettiva della città. Chi non era pronto ad adottare un anno fa può tornare l’anno successivo con una decisione più matura. Chi ha già adottato in passato può portare amici o parenti.

La visibilità dell’evento è stata ampliata grazie alla presenza di personalità pubbliche come Patrizia Prestipino, che ha documentato e promosso la tredicesima edizione attraverso i propri canali social. La presenza di figure note in eventi di questo tipo ha una funzione precisa: amplia il raggio di diffusione del messaggio e raggiunge pubblici che altrimenti non avrebbero saputo dell’iniziativa. Non si tratta di semplice promozione d’immagine — quando la comunicazione è legata a un evento concreto, con date, luoghi e animali reali, il messaggio assume una sostanza che lo distingue dalla generica sensibilizzazione.

Le 9 richieste di adozione arrivate in seguito all’evento rappresentano un terzo del gruppo di cani presenti, un numero che, rapportato ai 27 cani, non è trascurabile per un singolo pomeriggio in un parco. L’evento funziona quando riesce a coniugare l’emozione del contatto diretto con la concretezza delle informazioni necessarie per una scelta consapevole. L’informazione ufficiale sull’evento è disponibile sul portale Turismo Roma del Comune di Roma, che raccoglie anche le edizioni precedenti e i contatti per chi volesse approfondire le procedure di adozione. Le 9 richieste arrivate dopo questa edizione sono un segnale incoraggiante, ma anche un punto di partenza: per i 18 cani che non hanno ancora trovato una famiglia, la storia non finisce il 4 ottobre.