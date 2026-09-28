PETA cerca adozioni e famiglie per 10 cani salvati da catene e recinti

PETA cerca urgentemente adozioni e famiglie per 10 cani salvati da catene e recinti, che ora vivono in ambienti sicuri e protetti a Norfolk, Virginia. I cani, alcuni dei quali erano tenuti in condizioni di abbandono e negligenza, sono stati recuperati grazie all’impegno di volontari e operatori locali. Ora, grazie a un’efficace collaborazione tra PETA e la Twin County Humane Society, i cani sono stati spostati in ambienti interni, dove possono godere di un’attenzione costante e di un’alimentazione regolare. Tra i cani in cerca di una nuova casa c’è un mix di razze, tra cui un Great Pyrenees, un Chihuahua, un mix di pastore e un cucciolo di 3 mesi. Ogni cane adottato arriverà già sterilizzato, microchippato, disinfestato e completamente vaccinato.

Un’azione di salvaguardia in Virginia

La settimana scorsa, a Galax, Virginia, PETA ha completato un’operazione di soccorso che ha visto più di 250 cani e gatti sottoposti a sterilizzazione, vaccinazione e microchippaggio. L’azione, resa possibile grazie al lavoro di volontari e al supporto di enti locali, ha anche portato a un miglioramento delle condizioni di vita per diversi cani tenuti in gabbie o catene. I cani hanno ricevuto nuove casette, medicinali, giocattoli e cure veterinarie. Tra i cani salvati, alcuni sono stati trasferiti a Norfolk, dove vivono in ambienti interni per la prima volta.

Alcuni cani, come un cucciolo di 10 mesi di razza Catahoula/Great Dane, hanno scoperto la gioia di passeggiate in collare, giochi e coccole. Altri, come un mix di pastore, hanno trovato un ambiente in cui possono finalmente stare al caldo e sentirsi amati. I volontari di PETA hanno sottolineato come i cani, pur essendo stati tenuti in condizioni difficili, mostrino una forte capacità di adattamento e di affezione. Ogni cane ha una storia diversa, ma tutti condividono la necessità di un’adozione che li permetta di vivere in sicurezza.

Un impegno per la protezione degli animali

La collaborazione tra PETA e la Twin County Humane Society ha dimostrato come l’impegno collettivo possa portare risultati significativi. I volontari hanno sottolineato l’importanza di adottare o prendersi cura di cani in difficoltà, non solo per il loro benessere, ma anche per contribuire a ridurre la sovrappopolazione e a migliorare la qualità della vita degli animali. Ogni adozione rappresenta un passo verso un futuro migliore per questi cani, che ora possono finalmente godere di un ambiente sicuro e pieno di affetto.

PETA richiede una visita in casa e un contributo di 150 euro per l’adozione. I cani sono disponibili per chi vive lungo la costa orientale e desidera aprire la propria casa e il proprio cuore a un nuovo membro della famiglia. Per adottare o prendersi cura di uno di questi cani, è possibile contattare il coordinatore delle adozioni di PETA. I volontari si occuperanno del trasferimento dei cani e garantiranno che ogni adozione rispetti i criteri di salute e benessere.

Alcuni cani, come un cucciolo di 3 mesi, sono stati recuperati dopo essere stati “regalati” a un uomo in difficoltà. Altri, come un Chihuahua, sono stati trovati abbandonati in un distributore di carburante. Tutti i cani sono stati sottoposti a cure veterinarie e sono pronti per una nuova vita. PETA cerca adozioni e famiglie per 10 cani salvati da catene e recinti, che ora vivono in ambienti sicuri e protetti a Norfolk, Virginia.