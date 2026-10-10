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Morocho, il cane randagio salvato dopo ore in un fiume in Chile

Un cane randagio si salva dopo ore di tentativi di salvataggio in un fiume in Chile.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 10 ottobre 2026
Morocho, il cane randagio salvato dopo ore in un fiume in Chile

Un cane randagio, chiamato Morocho, ha resistito per quasi sei ore alle correnti violente del fiume Mapocho a Santiago, in Chile, mentre i soccorritori tentavano di raggiungerlo. Il cane, che viveva sotto un ponte, è stato spinto via dall’acqua in seguito a un’ondata di pioggia intensa. Nonostante le condizioni estreme, Morocho ha continuato a risalire la corrente, trovando riparo tra rocce e barriere, ma senza trovare un rifugio sicuro. I soccorritori, compresi vigili del fuoco, personale municipale e unità speciali della GOPE, hanno tentato cinque volte di raggiungerlo, ma la corrente ha reso il compito estremamente difficile.

Un momento di rischio e di speranza

Dopo essere riuscito a raggiungere la riva, Morocho è finito in una strada trafficata. Una donna che lo conosceva bene, presente nel quartiere, ha riconosciuto il cane e lo ha guidato lontano dalle auto. La sua familiarità con Morocho è stata fondamentale per salvare la sua vita. La donna ha avuto il coraggio di avvicinarsi al cane, pur essendo in un ambiente pericoloso, e lo ha portato in braccio, mettendo fine a un’esperienza estenuante per il cane.

La cura e la ripresa

Dopo essere stato salvato, Morocho è stato portato in un ambulatorio per ricevere cure per l’ipotermia e una ferita al piede. I veterinari hanno iniziato a curarlo e a monitorare il suo recupero. Il cane, che aveva passato ore in acqua, è stato poi portato in un rifugio locale, dove ha trovato un ambiente sicuro e confortevole. Lì, ha conosciuto un altro cane salvato, Lulú, e ha iniziato a riprendersi. La sua esperienza ha messo in luce la fragilità di chi vive in condizioni di marginalità, come i randagi. Morocho, che una volta si rifugiava sotto un ponte, ora ha un posto sicuro e una possibilità di trovare una casa definitiva. La sua storia, raccontata attraverso le immagini e i racconti di chi lo ha visto, è un esempio di come la determinazione e l’aiuto di persone comuni possano fare la differenza in situazioni estreme. La sua storia, pur drammatica, è anche un simbolo di speranza e di solidarietà. Morocho, dopo un’esperienza traumatica, ha trovato un rifugio e un’opportunità di vita migliore. La sua salvezza è un esempio di come l’umanità, anche in momenti di crisi, possa agire con coraggio e compassione.

  • Il cane Morocho ha resistito per quasi sei ore in un fiume in Chile.
  • Le squadre di soccorso hanno tentato cinque volte di raggiungerlo.
  • Una donna che lo conosceva ha salvato Morocho da un pericolo in strada.
  • Il cane è stato portato in un rifugio per ricevere cure e riprendersi.

La sua esperienza ha anche suscitato empatia e solidarietà in tutta la comunità, dimostrando come la collaborazione e la cura possano salvare non solo vite umane, ma anche quelle di animali in difficoltà.

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Redazione Impronta Unika

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