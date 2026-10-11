Il salvataggio di Cicci, il Chihuahua abbandonato in un deposito a Torino

Cicci, un Chihuahua di 9 anni, è stato salvato a Torino dopo essere stato lasciato solo e senza acqua in un deposito. L’animale, che viveva in condizioni di grave sofferenza, è stato recuperato grazie a una segnalazione di una persona attenta e alla collaborazione tra volontari e autorità. La LAV, l’associazione animalista che ha seguito il caso, cerca una famiglia per lui. La storia di Cicci mette in luce il problema del maltrattamento degli animali domestici e l’importanza delle adozioni consapevoli.

Una vita in condizioni di isolamento e sofferenza

Cicci viveva in un deposito, completamente solo, al buio e circondato da oggetti inutilizzati. L’animale era stato rinchiuso in uno spazio ristretto, senza la possibilità di vivere normalmente e senza un adeguato accesso all’acqua. La situazione era particolarmente preoccupante, soprattutto considerando le temperature elevate registrate durante l’estate. Il cane, che faceva i bisogni in casa, era stato lasciato in quel luogo per lungo tempo, senza ricevere attenzioni o cure necessarie. La segnalazione di una persona attenta ha permesso di interrompere una situazione di grave abbandono. I volontari della LAV sono intervenuti sul posto e hanno sentito l’animale abbaiare, visibilmente spaventato. È stato quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno effettuato le verifiche necessarie e constatato l’urgenza di liberare il Chihuahua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per consentire il recupero in sicurezza, e i soccorritori sono riusciti a portare Cicci fuori attraverso una finestra.

Le condizioni di salute e il percorso di recupero

Finalmente, il piccolo cane ha potuto lasciare quel luogo in cui era stato costretto a vivere in condizioni incompatibili con il suo benessere. Le condizioni di salute di Cicci richiedono particolare attenzione. Gli accertamenti veterinari hanno evidenziato un ingrossamento del cuore e un rischio di edema polmonare. Si tratta di problemi che necessitano di controlli e cure adeguate, soprattutto considerando che Cicci ha nove anni e ha trascorso un periodo prolungato in condizioni di forte disagio.

Il recupero fisico e psicologico sarà cruciale per il benessere del cane. Oltre al recupero fisico, sarà importante accompagnarlo anche in un percorso di recupero psicologico, aiutandolo a ritrovare serenità e fiducia nelle persone. Nonostante le difficoltà affrontate, per Cicci esiste ancora la possibilità di conoscere una vita diversa, fatta di tranquillità, protezione e affetto. La storia di Cicci mette in evidenza una realtà spesso sottovalutata: anche i cani di piccola taglia possono essere vittime di abbandono, isolamento e gravi forme di trascuratezza. Chihuahua, Yorkshire Terrier, Maltese e altri cani di dimensioni ridotte vengono talvolta scelti pensando che siano animali semplici da gestire, adatti a qualsiasi ambiente e con poche esigenze. In realtà, indipendentemente dalla taglia, ogni cane necessita di movimento, stimoli, compagnia, cure veterinarie e attenzioni quotidiane.

Adesso l’obiettivo è offrire a Cicci una seconda possibilità. Una volta che le sue condizioni fisiche e psicologiche lo consentiranno, il piccolo Chihuahua potrà essere accolto da una famiglia disponibile a prendersi cura di lui, rispettando le sue necessità e i suoi tempi. Dopo tanta solitudine, Cicci ha bisogno di un ambiente tranquillo, di persone pazienti e di tutte quelle attenzioni che gli sono mancate.