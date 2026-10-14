La genetica del gatto giallo è finalmente svelata dopo decenni di ricerche. Due team di scienziati, uno guidato da Greg Barsh dell’Università di Stanford e l’altro da Hidehiro Toh dell’Università di Kyushu, hanno identificato un piccolo cambiamento nel DNA che spiega il colore giallo nei gatti. Questo piccolo frammento di DNA, che si trova vicino al gene Arhgap36, sembra influenzare la produzione di pigmenti responsabili del colore giallo. La scoperta risponde a una domanda che aveva tormentato la comunità scientifica per oltre 60 anni.

Un piccolo pezzo di DNA risolve un grande mistero

Per decenni, i ricercatori avevano notato che il colore giallo nei gatti seguiva un pattern di eredità insolito. Non era legato a un gene nuovo, ma a un piccolo cambiamento nel DNA che regola l’attività di un gene esistente. Il team di Barsh ha scoperto che le cellule della pelle dei gatti gialli producono circa 13 volte più RNA del gene Arhgap36 rispetto a quelle dei gatti senza colore giallo. Questo aumento di attività del gene sembra alterare i percorsi responsabili della pigmentazione scura, permettendo al colore giallo di emergere. La ricerca ha anche chiarito che il colore giallo non influisce sulla intelligenza o sul comportamento dei gatti. Anche se i gatti gialli sono spesso descritti come giocosi e curiosi, non c’è evidenza che il loro colore influenzi la loro mente o la loro personalità. La scoperta ha offerto una nuova prospettiva per i proprietari di gatti, che possono apprezzare il loro gatto giallo in modo diverso.

Perché i gatti gialli sono spesso maschi?

La scoperta ha anche spiegato perché i gatti gialli sono spesso maschi. Il gene responsabile del colore giallo si trova sul cromosoma X. I gatti maschi, che hanno un solo cromosoma X, possono esprimere il gene in modo completo, mentre le femmine, che hanno due cromosomi X, possono esprimere il gene solo in alcune cellule. Questo fenomeno, chiamato inattivazione X, porta a una varietà di colori nei gatti femmine, come i gatti tortoiseshell o calico.

Le femmine possono anche essere completamente gialle se ereditano il gene su entrambi i cromosomi X. Questo spiega perché alcuni gatti femmine possono apparire completamente gialli, senza mostrare i tipici pattern di colori diversi. La ricerca ha anche chiarito che il colore giallo non influisce sulla intelligenza o sul comportamento dei gatti. La genetica del gatto giallo non determina la sua personalità o la sua intelligenza. Anche se i gatti gialli sono spesso associati a comportamenti giocosi e curiosi, non c’è alcuna prova che il loro colore influenzi la loro mente o il loro carattere. La scoperta ha aperto nuove porte per lo studio della genetica nei mammiferi, mostrando come piccoli cambiamenti nel DNA possono avere effetti significativi sulla fenotipica.

La ricerca ha dimostrato che il gene Arhgap36, pur essendo importante per lo sviluppo in altri animali, ha un ruolo specifico nei gatti gialli. La sua attività aumentata sembra concentrarsi nelle cellule produttrici di pigmenti, senza influenzare la funzione cognitiva. Questo risultato è importante non solo per la scienza, ma anche per chi ama i gatti, che possono ora comprendere meglio il loro amico a quattro zampe.