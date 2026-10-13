Marmalade, il gatto simbolo dell’amicizia con Cole, lascia il mondo dopo 13 anni

Marmalade, il gatto giallo che ha condiviso una profonda amicizia con il suo compagno di vita Cole, ha lasciato il mondo il 10 ottobre 2026, esattamente cinque anni dopo la scomparsa di Cole. La notizia, annunciata dal suo allevatore, ha scosso la comunità che seguiva la loro storia da anni. Marmalade, nato il 10 ottobre 2013, ha vissuto 13 anni, un periodo in cui ha condiviso momenti di gioia, dolore e resilienza con il suo amico.

Una storia d’amore che ha unito il mondo

La loro amicizia, nata in un piccolo appartamento, è diventata un simbolo di affetto e connessione. Marmalade e Cole, due gatti salvati, hanno trasformato le loro vite quotidiane in storie condivise con milioni di persone in tutto il mondo. La loro relazione, spesso descritta come unica e indissolubile, ha reso i loro video un punto di riferimento per chi ama i gatti e la loro spontaneità. La loro storia ha reso la vita più dolce per tanti. Marmalade e Cole hanno insegnato a tutti che l’amore tra animali può superare ogni bariera. La loro amicizia, nata in un momento di bisogno, è diventata un simbolo di speranza e connessione. La loro vita insieme ha dato conforto a chiunque li ha seguiti.

La lotta contro la malattia e la speranza

Marmalade ha affrontato diverse sfide nella sua vita, tra cui un cancro e una diagnosi di FIV, una malattia che ha reso la sua salute fragile. Nonostante ciò, ha dimostrato una resilienza sorprendente, sopravvivendo a interventi chirurgici e terapie. La sua storia ha anche contribuito a smontare pregiudizi su gatti con FIV, mostrando che possono vivere una vita piena e felice. La sua ultima fase di vita è stata segnata da un calo di appetito e sintomi preoccupanti. La famiglia ha fatto di tutto per aiutarlo, anche con alimenti speciali e cure mediche. Tuttavia, il 10 ottobre 2026, Marmalade ha lasciato il mondo, circondato dall’amore della sua famiglia. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di emozioni e ricordi per chi lo ha seguito.

La loro storia è un esempio di amore e connessione. Marmalade e Cole hanno condiviso non solo la vita, ma anche la morte. La coincidenza del loro anniversario di morte ha reso il momento ancora più significativo. La famiglia ha condiviso un messaggio che ha toccato il cuore di tutti: “At 7:12pm Cole came and guided Marm over the rainbow bridge with him.”

La loro avventura, iniziata come due gatti salvati, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo. Marmalade e Cole hanno insegnato a tutti che l’amore, la resilienza e la connessione possono trasformare la vita in qualcosa di speciale. La loro storia continuerà a essere raccontata, non solo per il loro legame, ma anche per l’impatto che hanno avuto sulle vite di chi li ha seguiti.

La famiglia ha chiesto ai loro follower di abbracciare i loro gatti extra, un gesto che ha rafforzato il legame tra la comunità e i due gatti. Marmalade, con il suo carattere vivace e la sua amicizia indissolubile, è stato un simbolo di speranza e amore. La sua scomparsa è un ricordo che rimarrà per sempre, come un dolce ricordo di un’amicizia vera.