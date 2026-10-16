Aosta lancia un sportello per supportare le famiglie con animali domestici: un modello per l’Italia

Aosta ha lanciato un nuovo sportello pubblico dedicato alle famiglie che possiedono animali domestici, un’iniziativa volta a migliorare il rapporto tra persone e animali e a promuovere una convivenza più responsabile e consapevole. L’obiettivo del servizio è informare, supportare e prevenire situazioni di conflitto o abbandono, offrendo consulenze specialistiche e orientamento su come gestire al meglio la convivenza con gli animali. L’apertura dello sportello rappresenta un passo avanti per la tutela del benessere animale e per la sensibilizzazione del pubblico sulle responsabilità legate all’adozione o all’acquisto di un animale.

Un servizio completo per la gestione quotidiana degli animali

Lo sportello, ubicato presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Usl in località Amérique a Quart, offre tre servizi principali: un punto informativo, un consultorio dedicato al comportamento animale e un supporto per l’accesso alle prestazioni veterinarie. Il primo permette di ricevere informazioni su normative, procedure e servizi disponibili, mentre il secondo offre consulenze specialistiche per comprendere meglio le esigenze e le caratteristiche degli animali. Il terzo, invece, si rivolge a chi vive situazioni di fragilità, aiutando a orientarsi verso professionisti e strutture sanitarie.

Particolare attenzione è riservata alle famiglie che attendono la nascita di un bambino, con indicazioni utili per preparare gradualmente gli animali ai cambiamenti che accompagneranno l’arrivo del nuovo componente. Inoltre, lo sportello offre valutazioni sulla compatibilità tra l’animale, l’ambiente domestico e gli eventuali altri animali già presenti in famiglia. Questo approccio permette di affrontare le criticità considerando sia le necessità delle persone sia quelle degli animali, cercando soluzioni che tutelino il benessere di entrambi.

Prevenzione e responsabilità: chiavi per una convivenza serena

La prevenzione è al centro del progetto, con l’obiettivo di evitare che eventuali difficoltà possano trasformarsi in problemi più complessi. L’esperienza valdostana dimostra come investire in servizi pubblici che accompagnino le persone nella relazione con gli animali possa ridurre il rischio di rinunce, abbandoni e situazioni potenzialmente pericolose. L’informazione e il supporto precoce sono considerati strumenti fondamentali per promuovere una convivenza equilibrata, fondata sulla conoscenza, sulla fiducia e sulla responsabilità. È importante sottolineare che lo sportello non sostituisce gli ambulatori veterinari e non svolge direttamente prestazioni sanitarie o interventi di emergenza. La sua funzione è quella di orientare i cittadini verso professionisti e strutture competenti, facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi presenti sul territorio valdostano. La sua presenza rappresenta un sostegno concreto soprattutto nelle situazioni di vulnerabilità sociale, nelle difficoltà familiari e nei casi in cui la convivenza con un animale richieda un accompagnamento professionale.

L’iniziativa, sviluppata dal Dipartimento di Prevenzione attraverso la struttura di Igiene degli Allevamenti, è rivolta non solo ai proprietari di animali, ma anche agli enti pubblici e alle amministrazioni, con l’obiettivo di creare un sistema di supporto più ampio e integrato. L’apertura dello sportello di Aosta rappresenta anche un’occasione per riflettere sull’importanza dell’educazione al rispetto degli animali. Ancora oggi, infatti, molte persone decidono di accogliere un cane, un gatto o un altro animale domestico senza conoscere pienamente le responsabilità che questa scelta comporta.