William Chapman, 23 anni, ucciso da una tigre in Inghilterra: la famiglia chiede rispetto e la diffusione di immagini viene criticata

William Chapman, un ragazzo di 23 anni originario del Buckinghamshire, è morto dopo essere entrato nel recinto di una tigre dell’Amur allo Yorkshire Wildlife Park, nei pressi di Doncaster, nel nord dell’Inghilterra. L’episodio, avvenuto il 10 ottobre 2026, ha sconvolto il Regno Unito e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei parchi faunistici, sul comportamento degli animali selvatici e sul rispetto delle vittime sui social network. La famiglia del ragazzo ha chiesto pubblicamente di interrompere la condivisione delle immagini dell’aggressione, sottolineando quanto questi contenuti stiano aggravando il dolore dei suoi cari.

Un incidente che ha scatenato polemiche

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di comprendere come il ragazzo abbia potuto raggiungere una zona normalmente inaccessibile ai visitatori. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 13.30, ma nonostante l’intervento degli operatori sanitari, per William non è stato possibile fare nulla. Il decesso è stato constatato sul posto. La famiglia ha inoltre spiegato che il ragazzo aveva affrontato negli ultimi anni importanti difficoltà legate alla salute mentale. Saranno gli accertamenti ufficiali a stabilire se e in quale misura queste circostanze abbiano avuto un ruolo nell’accaduto. La diffusione di immagini dell’aggressione ha suscitato critiche, soprattutto alla luce della richiesta avanzata dalla famiglia. I familiari hanno rivolto un appello affinché vengano interrotte la pubblicazione e la condivisione delle immagini dell’aggressione, chiedendo rispetto per la memoria del giovane e per il dolore delle persone che gli volevano bene.

La tigre e le sue reazioni

La tigre coinvolta nell’aggressione, chiamata Altai, si trova in buone condizioni e non è prevista la sua soppressione. Secondo quanto comunicato dallo Yorkshire Wildlife Park, Altai è un maschio che vive in un ambiente controllato. La presenza di una persona all’interno del suo spazio può determinare reazioni estremamente pericolose, anche quando l’esemplare vive da tempo in una struttura controllata.

La natura selvatica degli animali non può essere giudicata con criteri umani. Tigri, leoni e altri grandi predatori conservano i propri comportamenti naturali anche quando vivono in ambienti gestiti dall’uomo. Per questa ragione, recinzioni adeguate, sistemi di controllo e rigorose procedure di accesso sono indispensabili per proteggere sia i visitatori sia gli animali. Il parco è rimasto chiuso nei giorni successivi alla tragedia, mentre proseguono le verifiche. Per il 15 ottobre è prevista anche un’udienza preliminare davanti al coroner, l’autorità britannica incaricata di esaminare le circostanze delle morti che richiedono approfondimenti ufficiali.

La famiglia chiede rispetto e l’attenzione al rischio. La morte di William Chapman rappresenta una tragedia umana, ma richiama anche l’importanza della sicurezza nelle strutture che ospitano animali selvatici. Mentre le autorità cercano di fare piena luce sull’accaduto, resta il dolore di una famiglia che ha perso un figlio di appena 23 anni e che chiede soltanto rispetto.