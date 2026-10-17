Rex, il cane poliziotto disabile che ha trovato una seconda vita nella Polizia di Roma

Rex, un cane disabile di nove anni, ha trascorso sette anni in canile prima di essere adottato dalla Polizia di Roma. La sua storia, raccontata da Silvia Petetti, è un esempio di rinascita e speranza. Dopo anni di sofferenza e abbandono, Rex ha trovato una famiglia speciale: gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Porta Maggiore. La sua vita è cambiata radicalmente quando gli è stato offerto un ambiente sicuro e un affetto incondizionato. Oggi Rex non solo vive una vita piena, ma regala sorrisi e speranza ai bambini e ai cittadini che lo incontrano.

Una vita difficile, una seconda possibilità

Rex, un cane lupo, ha subito gravi maltrattamenti da cucciolo, che gli hanno provocato difficoltà nella deambulazione e cicatrici profonde. Per molto tempo nessuno aveva scelto di adottarlo, probabilmente a causa delle sue condizioni fisiche. La sua storia è un esempio di come gli animali anziani, malati o disabili meritino una seconda possibilità. La sua adozione dalla Polizia di Roma ha rappresentato un cambiamento significativo, che ha trasformato la sua vita e quella di chi lo ha accolto.

Un legame speciale tra cane e ispettore

Accanto a Rex opera una squadra composta da otto poliziotti, conosciuti come “I custodi di Rex”, impegnati a garantirgli cure, attenzioni e tutto ciò di cui ha bisogno. L’ispettore Giovanni La Prova, che lo accompagna quotidianamente, lo considera un autentico membro della famiglia. Quando Rex è arrivato in commissariato, aveva paura di dormire nella grande cuccia preparata per lui. Abituato agli spazi ristretti del canile, si sentiva disorientato. Per rassicurarlo, La Prova ha deciso di trascorrere la notte accanto a lui, aiutandolo ad ambientarsi. Anche durante i festeggiamenti di Capodanno, l’ispettore non lo ha abbandonato, rimanendo al suo fianco fino al ritorno della tranquillità.

Nonostante le difficoltà motorie, Rex dimostra ogni giorno che una disabilità non impedisce a un animale di vivere esperienze significative e costruire legami profondi. La sua presenza è un momento di serenità per tanti bambini ricoverati e un simbolo di speranza per chi lo incontra. La storia di Rex trasmette un messaggio importante: anche gli animali anziani, malati o disabili meritano una seconda possibilità. La sua vita non si limita al commissariato. Grazie all’impegno dei suoi custodi, Rex partecipa a numerose iniziative sociali, visitando scuole primarie e ospedali pediatrici. Durante questi incontri contribuisce a sensibilizzare i più piccoli sul rispetto degli animali, sull’importanza delle adozioni e sul valore della diversità. La sua presenza rappresenta inoltre un momento di serenità per tanti bambini ricoverati.

A Roma, iniziative come “Il canile va in città” cercano di promuovere adozioni consapevoli, favorendo l’incontro tra cittadini e animali in cerca di casa. Secondo quanto raccontato da Patrizia Prestipino, garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, durante una delle manifestazioni sono stati adottati undici cani su ventitré, compresi due animali con particolari fragilità. Rex è la dimostrazione che dietro una storia difficile può nascondersi un futuro meraviglioso. Perché adottare un animale significa offrirgli una nuova vita, ma anche ricevere qualcosa di straordinario: un amore sincero, capace di trasformare profondamente chi lo accoglie.