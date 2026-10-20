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Una cucciola abbandonata lascia un’eredità di amore per altri animali

Una cucciola abbandonata lascia un’eredità di amore per altri animali

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 20 ottobre 2026
Una cucciola abbandonata lascia un’eredità di amore per altri animali

Poly, una cucciola di pitbull completamente cieca, è stata abbandonata su un banco di un parco e ha lasciato un’eredità di amore e speranza per altri animali in difficoltà. Trovata in stato di abbandono, è stata portata in un rifugio e ha ricevuto cure specialistiche grazie a un’organizzazione di soccorso per animali. La sua storia ha suscitato emozioni e ha portato a un fondo per aiutare altri animali in difficoltà, dimostrando come un singolo episodio di abbandono possa trasformarsi in un’azione di solidarietà.

Una storia di abbandono e speranza

Poly, una cucciola di tre anni, è stata trovata su un banco di un parco in stato di abbandono. Era evidente che avesse appena dato alla luce, ma i cuccioli non erano mai stati trovati. La Santa Barbara County Animal Services l’ha portata in un rifugio, dove è stata riconosciuta come un’animale in grave bisogno di cure specialistiche. Per questo motivo, è stata contattata Foreverhome Pet Rescue, Inc., un’organizzazione di soccorso per animali a Los Angeles, che ha accettato di prendersi cura di lei.

La sua storia ha suscitato un grande interesse e ha portato a un fondo per aiutare altri animali in difficoltà. I volontari hanno lavorato per migliorare la sua salute, curando la sua pelle e verificando che non avesse cancro. Ora, Poly ha appuntamenti con cardiologi e oftalmologi per controllare il suo cuore e gli occhi.

Un fondo per aiutare altri animali

La storia di Poly ha suscitato un grande interesse e ha portato a un fondo chiamato “Poly’s Fund”. L’obiettivo è raccogliere fondi per le sue cure e, in caso di superflui, distribuirli a altre organizzazioni di soccorso per animali che hanno bisogno di test diagnostici costosi. Poly ha espresso il desiderio di condividere la sua “phamus” (un termine creato per indicare il suo spirito di amore e solidarietà) con altri animali. Il fondo è stato creato per continuare l’azione di solidarietà iniziata da Poly. I volontari hanno anche creato una pagina Facebook per tenere aggiornati i seguaci sulle sue condizioni e sulle sue avventure. La sua storia ha dimostrato come l’attenzione e l’impegno possano fare la differenza nella vita di un animale in difficoltà.

Nonostante i loro sforzi, Poly è morta nel 2016, ma il suo legato continua. Il fondo “Poly’s Fund” continua a supportare altri animali in difficoltà, dimostrando che un’esperienza di abbandono può trasformarsi in un’azione di amore e solidarietà. La sua storia è un esempio di come l’attenzione e l’impegno possano fare la differenza nella vita di un animale in difficoltà. La sua storia ha lasciato un’eredità di amore e speranza per altri animali. La sua esperienza ha mostrato come un singolo episodio di abbandono possa trasformarsi in un’azione di solidarietà. La sua storia è un esempio di come l’attenzione e l’impegno possano fare la differenza nella vita di un animale in difficoltà.

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Redazione Impronta Unika

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