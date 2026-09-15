Una cucciola abbandonata ha trovato un nuovo rifugio e una famiglia dopo un lungo percorso di recupero

Una cucciola di cane, trovata in una scatola di cartone abbandonata in una strada di Queens, ha trovato un nuovo ambiente e una famiglia dopo un lungo processo di recupero. La piccola, chiamata Joon, era stata abbandonata il 11 aprile e aveva vissuto giorni di paura e sofferenza. Dopo un intervento di soccorso e un periodo di riabilitazione presso l’ASPCA, Joon ha iniziato a fidarsi di nuovo e ha trovato un nuovo posto nel cuore di una donna che aveva perso il suo cane, Benji, poco tempo prima.

Un legame che si è formato

Christina, una donna che vive a Queens, aveva appena perso il suo cane, Benji, un Bichon e Poodle mix di 10 anni. Dopo la sua morte, Christina aveva deciso di cercare un nuovo compagno, ma non voleva adottare un cucciolo. Invece, si è rivolta all’ASPCA e ha visto Joon, una cucciola di Maltese mix in difficoltà. Il primo pensiero di Christina era che molti avrebbero voluto adottare la piccola, ma ha deciso comunque di presentare la sua candidatura. Christina aveva sentito una voce che le diceva: “Lascia che ti aiuti a guarire il cuore.” Quando è arrivata a incontrare Joon, ha sentito che qualcosa la stava attirando. “Sapevo che l’avrei amata quando l’ho vista,” ha detto. “Adottarla è stata la migliore decisione che ho mai preso.”

Un viaggio verso la fiducia

Joon aveva passato mesi in condizioni difficili, con il pelo completamente intrecciato e la pelle irritata. Gli operatori dell’ASPCA hanno dovuto sedarla per poterla pulire e curare. La cucciola era spaventata e aveva difficoltà a interagire con le persone. Tuttavia, con l’aiuto di Kelly Lewis, un tecnico di cura e arricchimento, Joon ha iniziato a mostrare segni di recupero. Ha scoperto l’erba, ha iniziato a correre e a esplorare il suo ambiente. Con pazienza e costanza, Kelly ha aiutato Joon a capire che le persone potevano portare conforto, non paura.

Joon ha iniziato a stare con Kelly e a fidarsi di lei. Ha imparato a stare in braccio e a trovare conforto nel suo abbraccio. Quando Christina è arrivata per incontrare Joon, la cucciola ha reagito in modo inaspettato: si è avvicinata a lei con entusiasmo. Per Christina, questo momento ha significato molto. Aveva portato con sé il dolore per la perdita di Benji, mentre Joon portava con sé il trauma dell’abbandono. Tuttavia, entrambe avevano trovato un nuovo inizio.

Ora Joon vive con Christina a Queens, con due altri cani, Sugar e Rocky. La cucciola ha trovato un ambiente sicuro e un posto nel cuore di una famiglia. “Lei ha un grande spirito,” ha detto Christina. “Sapevo che l’avrei amata quando l’ho vista. Adottarla è stata la migliore decisione che ho mai preso.” Joon, che un tempo si nascondeva in una scatola di cartone, ora si gode la libertà di esplorare, giocare e trovare conforto nel calore di una famiglia.