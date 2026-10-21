Una gattina sopravvive a una caduta da 36 metri e viene adottata dall’uomo che l’ha salvata

Una gattina ha vissuto un momento drammatico e miracoloso, precipitando da un ponte di 36 metri e sopravvivendo grazie al soccorso di un gruppo di volontari. Dopo il salvataggio, l’uomo che aveva contribuito a salvarla ha deciso di adottarla, dando vita a una storia di empatia e responsabilità. L’episodio ha avuto luogo il 27 giugno 2026, nei pressi del Gold Star Bridge, nel Connecticut, negli Stati Uniti.

Un salvataggio difficile e un legame speciale

La piccola gattina, chiamata Molly, è caduta dal ponte e ha vissuto un’esperienza traumatica. Durante il recupero, si è agitata e ha morso due persone, tra cui Robert Silva, uno dei soccorritori. Nonostante il comportamento difensivo, i volontari hanno riuscito a portarla in salvo e a farla raggiungere una clinica veterinaria. Le condizioni di Molly erano inizialmente preoccupanti, ma la sua sopravvivenza ha sorpreso tutti.

La sua storia ha commosso molti e ha dato vita a un legame unico tra un essere umano e un animale.

Un impegno che va oltre il salvataggio

Dopo il recupero, Molly è stata affidata al New London Animal Control, dove ha trascorso alcuni giorni per recuperare le forze. Durante la sua permanenza al rifugio, ha conquistato il cuore di chi si è occupato di lei. A poco più di tre settimane dall’incidente, Robert Silva è tornato al rifugio per adottarla. L’uomo, che aveva già partecipato al salvataggio, ha deciso di assumersi la responsabilità di prendersi cura di Molly per sempre. La decisione di Robert non è stata semplice. Dopo aver visto la gattina in difficoltà e averla aiutata a sopravvivere, ha scelto di tornare per offrirle una casa. Il legame che si è formato tra loro è stato così forte che ha superato anche il morso ricevuto durante il salvataggio.

Una storia di coraggio e sensibilità

La storia di Molly rappresenta un esempio di come, anche in situazioni drammatiche, possa nascere un legame speciale tra un essere umano e un animale. Robert ha dimostrato sensibilità e coraggio, scegliendo di adottare la gattina nonostante le difficoltà. La sua decisione ha dato vita a una nuova vita per Molly, che ha trovato una casa e una famiglia. Il New London Animal Control ha condiviso la notizia sui social, celebrando l’adozione di Molly e il ritorno di Robert. La storia ha suscitato emozione e apprezzamento, dimostrando quanto possa essere potente l’impatto di un gesto di compassione.

Molly è sopravvissuta a una caduta da 36 metri.

Ha ricevuto cure veterinarie e è stata affidata al New London Animal Control.

Robert Silva, uno dei soccorritori, ha deciso di adottarla.

La sua storia ha suscitato emozione e apprezzamento.

Nonostante i dettagli sull’incidente non siano completamente chiariti, la storia di Molly rimane un esempio di coraggio, empatia e responsabilità. La sua vita è cambiata grazie a un gesto di gentilezza, e il legame tra lei e Robert è diventato un simbolo di quanto possa essere forte l’affetto tra un essere umano e un animale.