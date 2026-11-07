Una donna ha dedicato giorni per guadagnare la fiducia di un cane spaventato, trovato in un parco vicino a un’area di Hillsborough County, Florida. Il cane, chiamato Chance, era uno dei tre animali abbandonati trovati vicino a una chiesa. La donna, Carley Coca, ha visto un post online e ha deciso di aiutare immediatamente. Nonostante il suo amore per i cani e la sua esperienza come volontaria al rescue Paw Print Hearts, il primo incontro con Chance è stato difficile. Il cane si è rifiutato di avvicinarsi, boccheggiando e scappando ogni volta che lei si avvicinava.

Un percorso di fiducia giorno dopo giorno

Carley ha iniziato a portare con sé cibi come burger, lanciandoli verso Chance per cercare di guadagnare la sua fiducia. Nonostante il cane avesse mangiato i cibi, non si avvicinava mai a lei. Per giorni, ha continuato a tornare al posto dove Chance si nascondeva, usando diversi metodi per attirare la sua attenzione. Anche quando ha portato con sé un altro cane, Lily, Chance non ha mostrato interesse per lei. Tuttavia, il 6° giorno, qualcosa è cambiato: Chance è rimasto in attesa di lei, accettando i cibi e mostrando un comportamento diverso.

Un momento di fiducia

Il 8° giorno, Chance è corso verso l’auto di Carley, un gesto che segnava un passo importante nel loro rapporto. Lei ha esteso la mano e, a sorpresa, il cane ha leccato la sua mano, con la coda che si agitava. Questo momento ha dato a Carley la certezza che stava finalmente guadagnando la sua fiducia. Dopo giorni di lavoro, Chance ha permesso a Carley di toccarlo e di portarlo in auto, un traguardo che le ha fatto emettere lacrime di gioia.

Un nuovo inizio per Chance

Dopo l’adozione, Carley ha notato che Chance era coperto di pulci, zecche e spine. Il cane aveva bisogno di molto tempo per riprendersi. Mentre Zeus e Lily sono stati portati in famiglia di accoglienza, Carley ha deciso di adottare Chance da sola. Lei ha spiegato che non pensava fosse pronto per una famiglia nuova. Chance ha trovato un ambiente confortevole e ha iniziato a integrarsi con i cani di Carley. Tuttavia, lei teme che il cane potrebbe avere difficoltà a conoscere nuove persone. Chance rimarrà in casa di Carley per 90 giorni, durante i quali sarà verificato se abbia già una famiglia. Dopo questo periodo, il cane sarà disponibile per l’adozione e Carley aiuterà a trovare una casa definitiva per lui. Lei spera che il tempo trascorso con lei possa aiutare Chance a sentirsi più a suo agio con le persone.

Chance, Zeus e Lily sono stati trovati vicino a una chiesa in Florida.

Carley Coca ha dedicato giorni per guadagnare la fiducia di Chance.

Chance è stato adottato da Carley dopo un periodo di recupero.

La storia di Chance rappresenta un esempio di dedizione e pazienza, dimostrando come l’affetto e la costanza possano cambiare la vita di un animale in difficoltà. Carley continua a lavorare per il bene di Chance, sperando che il suo viaggio verso la fiducia e la felicità continui.