Un gatto inaspettato cambia la vita di un viaggiatore

Un incontro inaspettato a Chicago

Virgil Wiebe aveva già perso un collegamento aereo a Chicago quando un piccolo gatto giallo si avvicinò a lui fuori dall’Terminal 1. L’uomo, originario del Minnesota, aveva deciso di prendersi una pausa per fumare un sigaro mentre attendeva il suo prossimo volo. Ma mentre si sedeva vicino a un piccolo parco, un gatto di circa tre settimane si avvicinò a lui, trasformando un ritardo aeroportuale in un’esperienza inaspettata. Il gatto sembrava apparire senza preavviso, come se fosse sceso dal nulla.

Wiebe aveva già perso un volo e si aspettava di doverne perdere un altro. Il gatto, che sembrava essere nato da poco, era solo e senza la madre. Wiebe cercò tra i cespugli, ma non trovò segni di altri gatti. Decise allora di prendere il piccolo e portarlo dentro.

Un viaggio improvvisato

Wiebe non aveva previsto di trascorrere tempo extra all’aeroporto, né tantomeno di portare a casa un nuovo animale. Dopo aver perso il collegamento, si era spostato fuori dal terminal per prendersi una pausa. Il gatto, che sembrava essere nato da poco, era solo e senza la madre. Wiebe cercò tra i cespugli, ma non trovò segni di altri gatti. Decise allora di prendere il piccolo e portarlo dentro.

La situazione richiedeva una soluzione creativa e l’aiuto di persone disponibili.

Portare il gatto all’interno del terminal fu solo l’inizio di una serie di sfide. Wiebe cercò l’aiuto dei controlli di sicurezza, ma nemmeno i funzionari dell’Transportation Security Administration sapevano come gestire una situazione simile. Gli fu detto di cercare un trasportatore per il gatto, ma Wiebe non aveva portato nulla con sé. Per fortuna, trovò una soluzione creativa: utilizzò DoorDash per ordinare un trasportatore e una formula per gatti direttamente all’aeroporto.

Un nome per un incontro speciale

Una volta che il gatto era pronto per il viaggio, Wiebe dovette chiedere il permesso all’azienda aerea di portarlo a bordo. United Airlines lo aiutò a aggiungere il gatto al suo biglietto, pur richiedendo un costo aggiuntivo di 150 dollari. Nonostante l’imprevisto, Wiebe riuscì a prendere il volo e tornare a casa a Minnesota con il suo nuovo compagno.

Il gatto, chiamato Harry, è diventato parte della sua famiglia.

Wiebe ha raccontato a NBC Chicago che Harry ha portato gioia nella sua famiglia, anche se l’adozione di un gatto non era tra i suoi piani. Il gatto, che si chiama Macanudo O’Hare per ricordare il sigaro che Wiebe stava fumando e l’aeroporto dove si sono incontrati, ha trovato un rifugio permanente. La sua storia è diventata un esempio di come un incontro casuale può portare a un’esperienza unica e significativa. Un’esperienza inaspettata che ha cambiato la vita di un uomo.