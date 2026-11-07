La Danimarca introduce un divieto legale sui polli a crescita ultrarapida

La Danimarca si appresta a introdurre un divieto legale sull’allevamento di polli a crescita ultrarapida, un provvedimento che potrebbe segnare una svolta nel settore agricolo e nel dibattito sul benessere animale. L’iniziativa, supportata da nove partiti politici, rappresenta un passo decisivo verso un modello produttivo più etico e sostenibile. La decisione, annunciata il 3 novembre 2026, è il risultato di un dibattito interno al Parlamento danese, alimentato da immagini ottenute con telecamere nascoste all’interno di un allevamento. Queste immagini hanno rivelato le condizioni di vita di polli selezionati per raggiungere pesi commerciali in tempi estremamente brevi, suscitando un forte dibattito pubblico.

Un modello produttivo in questione

I polli a crescita ultrarapida, selezionati per raggiungere un peso di 2 chilogrammi in soli 33 giorni, rappresentano un caso emblematico di selezione genetica intensa. Un pulcino che pesa circa 50 grammi alla nascita può raggiungere dimensioni notevoli in un lasso di tempo estremamente breve. Questo ritmo di crescita ha conseguenze dirette sull’organismo del volatile, con effetti strutturali sull’apparato scheletrico e cardiovascolare. La comunità veterinaria e le organizzazioni per il benessere animale hanno discusso per anni di questi ibridi come di un caso in cui la selezione genetica ha superato i limiti compatibili con una vita priva di sofferenza.

La velocità di crescita ha effetti diretti sull’organismo del volatile, con conseguenze strutturali sull’apparato scheletrico e cardiovascolare. La Danimarca non è nuova a posizioni avanzate sul tema. Il Paese aveva già eliminato la fornitura di polli a crescita ultrarapida per tutte le mense e gli enti pubblici, e aveva formalmente promesso di sostenere un divieto a livello europeo. Il passo verso una legge nazionale rappresenta però un salto qualitativo: non più una scelta di approvvigionamento, ma un vincolo normativo per l’intero comparto produttivo.

Un segnale politico forte

La proposta danese è ancora in fase di definizione nei suoi dettagli applicativi — i tempi di entrata in vigore e i meccanismi di enforcement non sono stati ancora resi pubblici — ma il segnale politico è chiaro. Nove partiti che si accordano su un tema di politica agricola e benessere animale non è cosa che accade spesso, e quella convergenza racconta qualcosa di più profondo: la consapevolezza che il modo in cui allevano i polli oggi non è compatibile con gli standard che l’Europa vuole darsi domani.

La Danimarca punta a diventare il primo Paese al mondo a formalizzare questo divieto per legge, ma la cronologia precisa rispetto ad altre iniziative nazionali rimane da chiarire definitivamente quando i testi legislativi saranno approvati. Va segnalato che esiste una certa ambiguità su quale Paese possa effettivamente rivendicare il primato assoluto: fonti precedenti all’annuncio danese indicavano che anche la Norvegia stava lavorando verso la fine dell’allevamento di razze a rapido accrescimento.

Un divieto sull’allevamento di polli a crescita ultrarapida non riguarda solo il benessere animale in senso stretto: ha implicazioni dirette per la filiera, per i prezzi e per le aspettative dei consumatori. Gli ibridi a crescita lenta richiedono più tempo, più mangime e più spazio per raggiungere il peso commerciale. Il costo di produzione aumenta, e questo si riflette sul prezzo finale. In molti mercati europei esiste già una domanda crescente di pollo certificato secondo standard di benessere più elevati — etichette come Better Chicken Commitment o equivalenti nazionali ne sono la risposta commerciale.