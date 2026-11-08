Diventa Puppy Walker: un anno di impegno per formare cani guida per non vedenti. Il progetto, promosso dal Servizio Cani Guida dei Lions Italy – ETS, cerca famiglie disposte a accogliere cuccioli di Golden Retriever o Labrador per un anno, con l’obiettivo di formarli come cani guida per persone non vedenti. L’iniziativa, che si svolge in tutta Italia, richiede una dedizione costante e un’attenzione particolare alle caratteristiche e alle abitudini del cucciolo, che dovrà crescere in un ambiente familiare e stimolante.

Un anno di crescita e formazione

Il primo anno di vita del cane è cruciale per il suo sviluppo fisico e psicologico. Per questo motivo, la Fondazione del Servizio Cani Guida dei Lions Italy – ETS cerca volontari, chiamati Puppy Walker, che possano offrire un ambiente adatto alla crescita del cucciolo. I volontari non devono avere requisiti particolari, ma devono essere in grado di dedicare tempo e affetto al cucciolo, insegnandogli a interagire con l’ambiente e a sviluppare comportamenti utili per il futuro lavoro come cane guida.

La formazione del cucciolo inizia a casa

I cuccioli, selezionati per la loro natura curiosa e socievole, vengono consegnati gratuitamente a chi ne fa richiesta. L’ente si occupa di fornire a ogni famiglia l’attrezzatura necessaria, come guinzaglio, collare, ciotola e spazzola. Ogni tre settimane, il Puppy Walker porta il cucciolo al centro di addestramento, dove gli istruttori valutano i progressi e monitorano il comportamento. Al termine del periodo, i volontari partecipano a incontri di formazione per imparare a gestire il cucciolo e a comprendere le sue esigenze.

Un impegno per la comunità

Diventare Puppy Walker è un impegno che richiede dedizione e passione. I cuccioli, dopo un anno di crescita, vengono riconsegnati alla Fondazione per essere valutati e sottoposti al programma di addestramento. Se il cucciolo non risulta adatto a diventare cane guida, potrebbe seguire un percorso alternativo per aiutare altre persone con disabilità o per svolgere funzioni socialmente utili. L’obiettivo è garantire che ogni cucciolo riceva l’attenzione necessaria per diventare un supporto reale per chi ha bisogno.

Le richieste per cani guida per non vedenti sono continue, ma le famiglie disponibili sono troppo poche. La Fondazione sottolinea l’importanza di coinvolgere più volontari per offrire opportunità a più persone. Per aderire al progetto, è possibile contattare il numero 02 99 64 030 o compilare il form online. Il Centro di addestramento si trova a Limbiate, in provincia di Monza Brianza, e il servizio di emergenza è attivo 24 ore su 24 in caso di imprevisti sanitari.

Diventare Puppy Walker è una scelta d’amore e di impegno. Accogliere un cucciolo in casa non solo significa formarlo come cane guida, ma anche condividere un anno speciale con un animale che potrebbe diventare un alleato per chi ha bisogno di supporto. L’esperienza offre un’opportunità unica per contribuire al benessere di persone non vedenti e per far crescere un cane in modo responsabile e attento. La Fondazione del Servizio Cani Guida dei Lions Italy – ETS ha più di 50 anni di impegno scientifico, passione e amore per gli animali. L’obiettivo è assicurare una disponibilità regolare di cani ben socializzati, da sottoporre poi all’addestramento e da utilizzare come cani guida per non vedenti. I cuccioli vengono consegnati gratuitamente e il loro percorso di crescita è accompagnato da un supporto costante, sia in casa che nel centro di addestramento.