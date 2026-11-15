Gattini abbandonati in condizioni critiche: l’annuncio ingannevole nascondeva una grave sofferenza

Due gattini in condizioni critiche sono stati salvati da volontari dell’associazione Les Patounes de Bezons dopo essere stati abbandonati in un annuncio online che recitava “Gattini sani in regalo”. I piccoli, malati e pesanti appena 600 grammi, erano privi di microchip e soffrivano di una grave coriza che ne impediva la respirazione. I volontari hanno rivelato che l’annuncio era ingannevole e nascondeva una situazione di grave sofferenza. I gattini, con secrezioni purulente dagli occhi e difficoltà a aprirli, sono stati presi in carico e portati al sicuro. L’associazione ha lanciato un messaggio importante: un gattino non è un oggetto, ma un essere in grado di dipendere completamente dai soccorritori per la sua salute e sicurezza.

Un annuncio ingannevole e un abbandono incondizionato

L’annuncio, pubblicato su Facebook, aveva l’obiettivo di “regalare” due gattini, ma nascondeva una realtà drammatica. I piccoli, abbandonati da privati, erano in condizioni di salute estremamente precarie. Gli esami veterinari hanno rivelato una grave infezione respiratoria che ne comprometteva la capacità di respirare. Inoltre, i gattini non erano identificati tramite microchip, un requisito obbligatorio in Francia per qualsiasi cessione, anche se si tratti di una donazione. L’associazione Les Patounes de Bezons ha sottolineato come tali annunci possano nascondere animali malati e privi di cure, spesso a carico delle associazioni che si vedono costrette a intervenire.

La mancanza di microchip e la grave coriza hanno reso la situazione ancora più critica. I gattini, con secrezioni purulente dagli occhi e difficoltà a aprirli, erano in condizioni di salute estremamente precarie. L’abbandono di animali in condizioni critiche non è solo un atto di disinteresse, ma una grave mancanza di cura e di rispetto per la vita. Per fortuna, qualcuno ha scelto di non voltarsi dall’altra parte e ha intervento in tempo per salvare i due gattini.

La responsabilità dei proprietari e la necessità di sterilizzazione

Les Patounes de Bezons ha lanciato un appello per sensibilizzare i proprietari a sterilizzare i propri gatti, una pratica che riduce le cucciolate indesiderate e gli abbandoni. L’associazione ha anche ricordato che i gattini, a questa età, dipendono completamente dai soccorritori per la loro alimentazione, salute e protezione. Per evitare che si ripetano situazioni simili, l’organizzazione invita a una maggiore responsabilità da parte dei proprietari. L’abbandono di animali in condizioni di salute precarie non è solo un atto di disinteresse, ma una grave mancanza di cura e di rispetto per la vita.

La sterilizzazione dei gatti è una misura fondamentale per ridurre gli abbandoni. L’associazione ha sottolineato l’importanza di una maggiore consapevolezza e di una cultura di cura verso gli animali, che non si limiti a una semplice donazione, ma a una responsabilità concreta. L’esperienza ha dimostrato come l’abbandono di animali in condizioni di salute precarie possa essere un fenomeno sempre più frequente, ma anche come esistano persone disposte a intervenire.