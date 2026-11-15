Biondo, il cane di quartiere ucciso nel 2019, assolto in appello per l’investimento

Biondo, il cane di quartiere ucciso nel 2019 a Monteroni di Lecce, ha visto il suo caso chiudersi con un’assoluzione in appello. La Corte d’Appello di Lecce ha annullato la condanna a due anni di reclusione emessa in primo grado, ribaltando la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto la responsabilità dell’automobilista. L’assoluzione, resa nota il 15 novembre 2026, ha suscitato reazioni e dibattiti su come si debba tutelare la vita degli animali e la responsabilità penale per il loro danno.

La storia di Biondo e il dibattito sulla tutela degli animali

Biondo era un cane di quartiere, conosciuto e amato da tutti i residenti di Monteroni di Lecce. La sua vita si è interrotta tragicamente la notte del 6 giugno 2019, quando è stato investito da un Suv mentre riposava nel piazzale di un’attività commerciale. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’incidente, documentando l’arrivo del veicolo, l’investimento del cane disteso a terra e una successiva manovra in retromarcia. In primo grado, quelle immagini erano state considerate fondamentali per sostenere l’accusa, ma in appello sono state interpretate in modo diverso.

La difesa dell’automobilista aveva sottolineato che le immagini non dimostravano una volontà di investire Biondo, ma solo un incidente. L’uomo aveva spiegato di aver effettuato una manovra improvvisa dopo aver ricevuto una telefonata urgente, sostenendo di non aver visto il cane a causa della scarsa visibilità nella parte bassa del veicolo. Aveva inoltre dichiarato di aver inizialmente pensato di aver urtato una pietra o un altro ostacolo.

La decisione dei giudici e la mancanza di dolo

La Corte d’Appello ha stabilito che non era stato dimostrato il dolo, ovvero l’intenzionalità della condotta contestata. L’articolo 544-bis del Codice penale punisce l’uccisione di animali senza necessità o per crudeltà, ma per una condanna è necessario accertare anche l’elemento soggettivo richiesto dalla legge. Secondo la sentenza, l’automobilista non aveva dimostrato un’intenzione di uccidere Biondo. La sentenza ha ribaltato la precedente decisione, mettendo in discussione la responsabilità penale dell’uomo. La decisione ha anche conseguenze per le associazioni animaliste che avevano partecipato al processo come parti civili, poiché con l’assoluzione vengono meno i risarcimenti previsti in primo grado.

Nonostante l’esito giudiziario, il ricordo di Biondo continua a vivere tra chi gli voleva bene. Per gli abitanti di Monteroni, il cane era una figura simbolo di affetto, fiducia e piccoli gesti quotidiani. Biondo viveva libero, ma non era solo: c’erano persone che lo conoscevano, lo nutrivano e si preoccupavano del suo benessere. La sua morte aveva acceso un dibattito importante sulla protezione degli animali e sulla responsabilità nei loro confronti. La storia di Biondo rimane un caso emblematico di come la giustizia possa interpretare la responsabilità per l’uccisione di un animale. La decisione della Corte d’Appello ha aperto nuove discussioni su come si debba tutelare la vita degli animali e su quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire la responsabilità penale. Il ricordo di Biondo, però, rimane un simbolo di affetto e di una comunità che ha saputo dare un senso alla sua vita.

La sentenza ha suscitato reazioni e dibattiti su come si debba tutelare la vita degli animali e la responsabilità penale per il loro danno. La storia di Biondo, il cane di quartiere ucciso nel 2019, rimane un caso emblematico di come la giustizia possa interpretare la responsabilità per l’uccisione di un animale. La decisione della Corte d’Appello ha aperto nuove discussioni su come si debba tutelare la vita degli animali e su quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire la responsabilità penale. Il ricordo di Biondo, però, rimane un simbolo di affetto e di una comunità che ha saputo dare un senso alla sua vita.