Una gatta persa per quattro giorni dopo un crollo in un edificio di Brooklyn è stata finalmente trovata nascosta sotto il lavandino. La piccola gatta, Isaac, era rimasta intrappolata in un appartamento distrutto dopo il crollo del 11 novembre, mentre la sua padrona, Zariah Coleman, aveva continuato a cercarla con determinazione. La comunità di Flatbush, colpita dal disastro, ha visto un momento di sollievo quando Isaac è stato recuperato grazie a un’azione congiunta tra volontari e autorità locali.

Una ricerca senza fine

La ricerca di Isaac aveva iniziato il 13 novembre, quando Zariah aveva fatto un appello emotivo per aiuto. La ragazza, di 13 anni, aveva creduto che il gatto fosse ancora nascosto nell’edificio e aveva continuato a tornare al sito ogni giorno, sperando che qualcuno lo trovasse. Will Zweigart, direttore esecutivo di Flatbush Cats, aveva espresso l’impatto emotivo che Isaac aveva sulla ragazza. La sua determinazione aveva spinto il gruppo di volontari a organizzare una ricerca congiunta con l’ufficio del sindaco per la protezione degli animali. Zweigart aveva trascorso quattro giorni senza cibo o acqua, intrappolato nell’edificio, e aveva trovato un rifugio nascosto che lo aveva protetto. La sua posizione era così difficile da individuare che nessuno aveva notato il suo nascondiglio. Zariah aveva continuato a tornare al sito ogni giorno, sperando che qualcuno lo trovasse. La sua tenacia aveva spinto i volontari a continuare la ricerca.

Un momento di sollievo

Il 15 novembre, Zweigart e il primo vice commissario Yegal Shamash, ingegnere senior del Dipartimento degli Edifici, hanno entrato nell’edificio danneggiato per cercare Isaac. Dopo quattro giri attorno all’appartamento, Zweigart ha sentito un miagolio debole proveniente da sotto il lavandino. Con attenzione, ha scoperto Isaac nascosto tra la tubatura e una sacca, pressato in un angolo stretto. Nonostante fosse spaventato, il gatto aveva emesso un suono sufficiente a rivelare la sua posizione. Il salvataggio era finalmente arrivato dopo quattro giorni senza cibo o acqua.

La famiglia di Zariah è stata finalmente riunita con Isaac, che è stato portato in un ambulatorio veterinario per un controllo. Secondo il Dipartimento degli Edifici, Isaac sembrava in buona salute, anche se era affamato e molto rumoroso. I veterinari hanno continuato a eseguire test per confermare la sua salute e permettergli di tornare a casa. La sua liberazione non era ancora confermata, ma il momento era stato un sollievo per la comunità di Flatbush, che aveva subìto un grave colpo con il crollo.

La ricerca di Isaac ha dimostrato come la determinazione di una singola persona possa portare a risultati significativi. La storia di Zariah e Isaac è diventata un simbolo di speranza in un momento di crisi. La sua gatta, ritrovata nascosta sotto il lavandino, ha rappresentato un momento di gioia per la famiglia e per la comunità. La collaborazione tra volontari, autorità e famiglia ha reso possibile il salvataggio, dimostrando l’importanza del lavoro di squadra in situazioni difficili.