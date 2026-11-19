Claudia di Amore a Quattro Zampe parteciperà alla manifestazione nazionale contro la Pdl Caccia, in programma il 26 novembre a Roma. L’evento, intitolato “L’Italia ripudia la Pdl Caccia”, vedrà la partecipazione di numerose associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e WWF Italia. La proposta di legge, soprannominata “Sparatutto”, ha suscitato forti critiche per le sue implicazioni sulla protezione della fauna selvatica e sull’equilibrio degli ecosistemi. La manifestazione si terrà in Piazza Capranica, a Roma, alle ore 9.30. La sua partecipazione testimonia l’importanza di raccontare da vicino le iniziative dedicate alla difesa degli animali.

La difesa degli animali e della biodiversità al centro del dibattito

La mobilitazione intende ribadire l’importanza di decisioni fondate su evidenze scientifiche e su un equilibrio ecologico che tuteli le specie selvatiche. Le associazioni chiedono al Parlamento di fermare il provvedimento, ritenendo che possa indebolire le garanzie attualmente riconosciute agli animali e aumentare la pressione dell’attività venatoria sugli ecosistemi. Secondo gli organizzatori, la proposta rappresenterebbe un arretramento rispetto agli obiettivi europei di conservazione della natura e di contrasto alla perdita di biodiversità. Uno degli aspetti maggiormente contestati riguarda le possibili conseguenze sulla sicurezza di chi frequenta gli ambienti naturali. Escursionisti, famiglie, sportivi e fotografi naturalisti condividono quotidianamente boschi, campagne e montagne. Le associazioni temono che un eventuale ampliamento delle possibilità di caccia possa aumentare i rischi e limitare la fruizione sicura di questi spazi. La protesta vuole quindi mettere al centro il futuro della fauna italiana e il rispetto per gli ecosistemi.

La partecipazione di Claudia di Amore a Quattro Zampe

Claudia di Amore a Quattro Zampe, in rappresentanza della testata giornalistica, parteciperà alla manifestazione per testimoniare l’importanza di raccontare da vicino le iniziative dedicate alla difesa degli animali. La sua partecipazione sottolinea il ruolo di Amore a quattro zampe come voce attenta al benessere animale e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica. L’obiettivo è informare i lettori su una questione che riguarda non solo la caccia, ma anche il rapporto tra esseri umani, animali e ambiente.

La mobilitazione intende inoltre unire sensibilità diverse attorno alla protezione degli animali, con un slogan che richiama il diritto delle prossime generazioni a conoscere una natura viva, ricca e protetta. Gli organizzatori invitano volontari, studenti, associazioni e cittadini a partecipare al presidio del 26 novembre, con l’obiettivo di far arrivare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della natura deve rappresentare una priorità condivisa. La protesta vuole unire sensibilità diverse attorno alla protezione degli animali. La sua partecipazione testimonia l’importanza di raccontare da vicino le iniziative dedicate alla difesa degli animali.