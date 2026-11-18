Jasmine Paolini e il suo cane Cesare tornano a Torino, questa volta come protagonisti della campagna di Purina PRO PLAN alle ATP Finals 2026. La tennista azzurra, insieme al suo fedele amico a quattro zampe, è presente al Fan Village dell’evento, un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una dieta adeguata per cani e gatti. La collaborazione tra la sportiva e la marca si basa su un concetto comune: la cura quotidiana di un animale domestico richiede attenzione e dedizione, proprio come nel mondo dello sport.

La cura quotidiana di Cesare e la preparazione degli atleti

«Sono valori che ritrovo anche nella cura quotidiana di Cesare: per me è importante garantirgli un’alimentazione di qualità, che risponda alle sue esigenze e lo aiuti a mantenersi sano e attivo», ha spiegato Jasmine Paolini. La tennista, reduce da una stagione ricca di emozioni e sfide, ha sottolineato come la preparazione, la dedizione e una corretta alimentazione siano fondamentali per affrontare ogni traguardo. Questi principi, applicati anche nella vita quotidiana con Cesare, rappresentano il cuore della campagna «Nutri il tuo pet come un PRO».

La collaborazione tra Jasmine Paolini e Purina PRO PLAN si basa su un’idea chiara: la salute degli animali dipende da scelte informate e consapevoli. «Non esiste, infatti, un’alimentazione universalmente adatta a tutti i cani o a tutti i gatti», ha sottolineato Sibyl Pezzotta, Specialist BU Director di Purina. La campagna vuole ricordare che prendersi cura di un animale significa prestare attenzione anche alle piccole scelte di ogni giorno.

Un messaggio per il benessere degli animali

La partecipazione di Purina PRO PLAN alle ATP Finals vuole dunque ricordare che il benessere degli animali domestici dipende da scelte consapevoli e informate. La collaborazione con Jasmine Paolini e Cesare rappresenta un ponte tra il mondo dello sport e il mondo degli animali, con un messaggio chiaro: la dedizione non si misura soltanto nei risultati raggiunti sul campo, ma anche nell’impegno quotidiano verso chi ci accompagna nella vita. La campagna «Nutri il tuo pet come un PRO» si ispira al lavoro di Jasmine Paolini, che applica i principi dello sport anche nella vita con Cesare. «La preparazione, la dedizione e una corretta alimentazione sono fondamentali per affrontare ogni traguardo», ha aggiunto la tennista. La sua esperienza con il cane ha reso ancora più evidente l’importanza di una dieta adatta alle esigenze specifiche di ogni animale.

La presenza di Purina PRO PLAN alle ATP Finals di Torino è un’occasione per sensibilizzare il pubblico su un tema fondamentale: la salute degli animali domestici. La collaborazione con Jasmine Paolini e Cesare ha il potere di trasmettere un messaggio semplice ma essenziale: la cura quotidiana di un animale richiede attenzione, come nel mondo dello sport. La collaborazione tra Jasmine Paolini e Purina PRO PLAN si basa su un concetto comune: la cura quotidiana di un animale richiede attenzione e dedizione. La campagna «Nutri il tuo pet come un PRO» si ispira al lavoro di Jasmine Paolini, che applica i principi dello sport anche nella vita con Cesare.