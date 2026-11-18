A Roma è stata inaugurata una statua in onore di Dox, un cane poliziotto che ha salvato vite e contribuito alla cattura di criminali. Il quattro zampe, noto per le sue gesta durante gli anni del dopoguerra, è stato riconosciuto come un eroe per il lavoro svolto insieme al brigadiere Giovanni Maimone. La sua storia, raccontata in modo dettagliato, ha trovato un simbolo tangibile nella scultura che lo rappresenta, eretta nel complesso di Salita del Forte Ostiense. La statua, posta in un luogo strategico, rappresenta un riconoscimento al lavoro di Dox e un invito a riflettere sulla responsabilità verso gli animali.

Un cane poliziotto che ha salvato vite

Dox, un esemplare di Pastore tedesco, ha iniziato la sua carriera nel 1946, a Baviera, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il suo adottatore fu il brigadiere Giovanni Maimone, che riconobbe subito il potenziale del cane per le Forze dell’Ordine. Con il tempo, Dox si è trasformato in una celebrità nella Questura romana, diventando un simbolo di dedizione e abilità. Il suo lavoro ha portato a numerose catture di criminali e al ritrovamento di persone scomparse, contribuendo in modo significativo alla sicurezza della città.

Una delle sue gesta più famose fu l’intervento a via San Francesco a Ripa, dove salvò il brigadiere Maimone da un attacco. Il cane, con la sua intelligenza e abilità, ha dimostrato come un animale possa diventare un alleato indispensabile per le forze dell’ordine. La sua dedizione ha reso il suo lavoro un esempio di coraggio e abnegazione.

Un momento di riconoscimento pubblico

La statua di Dox, inaugurata il 27 ottobre 2026, è stata presentata dal questore Roberto Massucci, che ha voluto lanciare un messaggio ai giovani e a chi non ha potuto conoscere direttamente il lavoro del cane. La scultura, posta in un luogo strategico, rappresenta non solo un riconoscimento al lavoro di Dox, ma anche un simbolo di legalità e senso del dovere. La targa in marmo che accompagna la statua indica che Dox è stato 13 volte campione del mondo e ha partecipato a 171 processi penali risolti.

La scelta di erigere una statua a Dox non è solo un omaggio al suo lavoro, ma anche un invito a riflettere sulla responsabilità verso gli animali. Il riconoscimento ha suscitato un forte interesse nella città, con la partecipazione di studenti e cittadini che hanno accolto il simbolo come un’importante testimonianza di valore e dedizione. La statua di Dox non è solo un monumento a un cane, ma un simbolo di legalità e senso del dovere. Il suo lavoro ha contribuito a creare un ambiente più sicuro per la città, e la sua storia è diventata un esempio per chiunque si dedichi al bene comune. La scultura, posta in un luogo visibile, serve anche a sensibilizzare i cittadini sul rispetto degli animali e sulla protezione della comunità.