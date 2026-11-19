La vita di milioni di cani potrebbe essere in pericolo mentre il mondo si prepara ai Mondiali 2030, con la mobilitazione internazionale che chiede interventi urgenti per fermare le uccisioni e la gestione inumana degli animali randagi in Marocco. Le associazioni animaliste denunciano episodi di avvelenamento, cattura e uccisione a colpi di fucile, con segnalazioni in città come Kenitra, Tinghir e Jerada. La questione ha suscitato indignazione tra le organizzazioni internazionali, che chiedono soluzioni rispettose degli animali, non solo per il benessere degli animali, ma anche per garantire la sicurezza pubblica.

Protesta globale per la protezione degli animali

La mobilitazione ha visto l’adesione di numerose organizzazioni, tra cui LNDC Animal Protection, Cave Canem, ENPA, LAV, LEIDAA, OIPA e Save The Dogs. L’azione è stata promossa dall’International Animal Welfare Protection Coalition (IAWPC), che ha fissato una giornata internazionale di protesta davanti alle ambasciate marocchine il 17 novembre 2026. La coalizione denuncia il rischio che, in vista dei Mondiali di calcio del 2030, ospitati da Marocco, Spagna e Portogallo, possano essere uccisi fino a tre milioni di cani, anche se si tratta di una stima non verificata. Le organizzazioni sostengono che le operazioni di cattura e abbattimento continuino anche quando i cani sono accuditi dai residenti.

La legge marocchina e le critiche

La legge marocchina 19.25 sulla gestione degli animali randagi è stata criticata per le restrizioni all’assistenza spontanea dei cani. Gli animalisti propongono invece programmi strutturati di sterilizzazione, vaccinazione, identificazione e gestione territoriale, accompagnati da campagne di sensibilizzazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato l’importanza della vaccinazione di massa per prevenire la rabbia e ha rilevato l’inefficacia degli abbattimenti indiscriminati nel controllo della malattia. La mobilitazione internazionale vuole ricordare che nessun grande evento sportivo dovrebbe diventare un motivo per sacrificare la vita degli animali.

La questione precede l’organizzazione dei Mondiali. Già nel 2018, nella località costiera di Taghazout, alcuni abbattimenti avevano provocato proteste da parte di cittadini e turisti. Nel gennaio 2025, la primatologa Jane Goodall aveva rivolto un appello alla FIFA affinché intervenisse per proteggere gli animali. Nel rapporto di valutazione della candidatura marocchina, pubblicato nel novembre 2024, erano state riportate rassicurazioni sul divieto degli abbattimenti e sul potenziamento delle strutture veterinarie. Tuttavia, secondo la IAWPC, le successive segnalazioni dimostrerebbero che gli impegni non sarebbero stati pienamente rispettati. Le associazioni chiedono quindi al presidente della FIFA, Gianni Infantino, di esercitare pressioni sulle autorità marocchine.

Il messaggio delle associazioni è chiaro: la sicurezza pubblica e la protezione degli animali devono procedere insieme. La mobilitazione internazionale vuole ricordare che il futuro dei cani liberi deve essere costruito attraverso prevenzione, responsabilità e rispetto. La vita di milioni di cani potrebbe essere in pericolo, ma la lotta per la loro protezione continua a crescere, con il sostegno di organizzazioni e attivisti in tutto il mondo.

Le denunce parlano di cani colpiti con armi da fuoco, avvelenati oppure trasferiti in strutture dove verrebbero successivamente soppressi. La mobilitazione internazionale si concentra su soluzioni alternative, come la sterilizzazione e la vaccinazione, per garantire un equilibrio tra sicurezza e benessere animale. La FIFA è chiamata a vigilare sugli impegni assunti in materia di protezione degli animali, in vista dell’evento sportivo più importante del prossimo decennio.